Maminka a dvě děti zemřely při vánočním požáru: Otec se je snažil zachránit!
Na druhý hod vánoční došlo v anglické obci Stroud k nepředstavitelné tragédii. Během požáru tam zemřela maminka Fionnghuala Shearman (†38) a její dvě děti (†4 a †7). Požár je uvěznil v domě a nepodařilo se jim včas utéct. Tatínek Tom se je snažil za každou cenu zachránit, z ohnivého pekla ho museli odtáhnout sousedi.
Není zatím jisté, co požár způsobilo, podle vyšetřovatelů však nejspíš začal v přízemí dvoupatrového rodinného domu. Oheň vzbudil oba rodiče, kteří z ložnice vyběhli k pokoji svých dětí Evě a Ohnerovi. Otci se nejdřív podařilo rozbít okno a dostat se ven, následně se pokoušel k dětem dostat oknem. Matka se je snažila zachránit zevnitř a to se jí bohužel stalo osudným.
Sousedé museli muže nakonec držet, protože požár se příliš rozšířil a pokoušet se dostat dovnitř nebylo bezpečné. Když se dovnitř dostali hasiči, našli už bohužel jen bezvládná těla rodiny. Tělo matky se podařilo dostat ven. Těla dětí bohužel zatím ne, budova je totiž příliš nestabilní.
„Bylo to úplné peklo. Asi ve dvě ráno mě vzbudila obrovská rána, a když jsem se podíval ven, byl dům úplně celý v plamenech,“ popsal pro deník The Sun jeden ze sousedů. „Tomovi se nějak podařilo dostat ven a za každou cenu se snažil dostat zpátky dovnitř. Lidi ho museli držet, aby tam taky neuhořel,“ pokračoval.
Případ vyšetřují hasiči a policie. Podle prvotních zjištění se nejspíš nejednalo o podezřelý původ vzniku. Na vině nejspíš byla nešťastná náhoda.
