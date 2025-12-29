Vladimir se nahý vloupal do luxusní vily: V sousedství Gatese nebo Ricka Martina
Policisté z americké Floridy se zabývají podivným případem vloupání. Na Boží hod zatkli mladíka jménem Vladimir, který je podezřelý z vloupání do dvou luxusních vil. V přepychovém domě ho objevili úplně nahého, oblečení prý nechal v jiné rezidenci. Oblast je známá díky letním sídlům celé řady světových celebrit.
K oznámení o nahém muži v cizím obydlí vyjížděli policisté krátce před desátou dopoledne. Volající nahlásil nahého bělocha na pozemku o hodnotě v přepočtu přes 246 milionů korun! Při příjezdu naháče objevili v garáži. Během zatýkání uvedl, že oblečení nechal v jiné vile. To následně policisté na pozemku o hodnotě v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun skutečně objevili.
Vladimir D. pochází z městečka Hallande Beach, které je od luxusní přímořské Golden Beach vzdálené asi 7 kilometrů. Ve druhém z domů nechal hotovou spoušť. „Vypil spoustu alkoholu, rozházel lahve a oblečení po domě,“ popsal deník Bild. Podle policie do obou domů vstoupil nezákonně se zřejmým úmyslem krádeže. Jestli však něco doopravdy odcizil, vyšetřovatelé zatím nezjistili. Vladimira obvinili z vloupání a poškození cizí věci. V době činu byl navíc propuštěn z vězení na kauci kvůli podobné trestné činnosti.
Městečko Golden Beach na pobřeží Floridy je známé jako místo letních sídel mnoha celebrit. Domy tam v minulosti vlastnili například zpěvák Ricky Martin, návrhář Tommy Hilfiger anebo technologický magnát Bill Gates.
Vladimir pochází především z Ruska. A měl by se tam vrátit, stejně jako cca 50 milionů Rusů, kteří od roku 1990 nalezli všude na Západ.