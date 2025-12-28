V Malé Fatře uvízla zraněná Češka: Mdloby a složitá záchrana

Autor: nkc - 
28. prosince 2025
12:52

Horská záchranná služba zachraňovala českou turistku ve slovenské Malé Fatře. Žena (37) uklouzla a zranila si nohu. Vážnost situace gradovala, jelikož zraněná turistka začala omdlévat. Záchranáři ji proto okamžitě museli helikoptérou transportovat do nemocnice s podezřením na zlomeninu.

V sobotu 27. prosince česká turistka ve slovenském pohoří Malá Fatra, pod Malým Rozsutcem, uklouzla a způsobila si tak zranění nohy. Tísňová linka přijala volání krátce po poledni. Horská záchranná služba neprodleně vyrazila na pomoc.

Jelikož česká turistka omdlévala, záchranáři požádali leteckou záchrannou službu z Žiliny o podporu, informovala HZS. Na pomoc během chvilky přiletěla helikoptéra. Umdlenou ženu na místě vyšetřili a poskytli nutná ošetření. Poté ji vrtulníkem přepravili do nemocnice s pravděpodobnou zlomeninou kotníku.

