Mladí zubaři zemřeli na Kilimandžáru: Byli zkušení cestovatelé! Tohle se nemělo stát, smutní kamarád
Tragická nehoda vrtulníku na Kilimandžáru ukončila lásku, sny a dobrodružství dvěma mladým manželům z Českých Budějovic. Výstup, který měl být splněním životního snu, se změnil v děsivou katastrofu a mladá dvojce se už domů nikdy nevrátí.
Při sestupu z nejvyšší hory Afriky, kdy už měli za sebou hlavní část cesty, přišli o život Anna a David (oba †30). Mladí manželé vystudovali lékařskou fakultu v Plzni a oba následně zasvětili svůj život stomatologii.
Procestovali půl světa
Podle dostupných informací se na Kilimandžáro vydali jako zkušení cestovatelé a výstup na populární horu byl dalším společným milníkem.
Za sebou měli náročné vysokohorské výpravy v Nepálu, Kanadě, USA, na Havaji i na Novém Zélandu. Přesto se znovu potvrdilo, že hory jsou nevyzpytatelné a tentokrát ani zkušenosti nestačily.
Přátele mladého páru tragédie zdrtila. „Chodili na stejné gymnázium, studovali stejnou vysokou školu. Sedm let spolu chodili, než se vzali. Hory měli rádi, zejména Anička, vysokohorskou turistikou trávila všechen volný čas. Tohle se nemělo stát, život měli před sebou,“ reagovali kamarádi.
Detaily tragédie jsou stále předmětem vyšetřování.
