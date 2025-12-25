Nebál se ani medvěda: O záchranářském psu Hectorovi (†8) vznikla kniha
Nebál se sutin, vrtulníku ani lavin. A neuhnul ani ve chvíli, kdy proti jeho psovodovi vyrazil medvěd. Záchranářský pes Hector patřil k oporám slovenské Horské záchranné služby a pomáhal při mimořádných zásazích doma i v zahraničí. Jeho výjimečný příběh se dostal dokonce do knihy.
Hector nastoupil k Horské záchranné službě jako štěně a brzy se z něj stal všestranný záchranářský pes. Se svým psovodem Jakubem Filipkem působil v horském terénu v létě i v zimě, zvládal práci v extrémních podmínkách a nevyvedl ho z míry ani hluk, chaos nebo výšky. Podle Filipka zůstal soustředěný i při zásazích s vrtulníkem a při slaňování do nepřístupných míst.
Zásahy, kde šlo o vteřiny
Za svou službu se Hector podílel na řadě mimořádně náročných akcí. Pomáhal při vyhledávání obětí po výbuchu bytového domu v Prešově v roce 2019 a později byl nasazen také při ničivém zemětřesení v Turecku. Právě tam se mu podařilo označit čtyři živé osoby, mezi nimi i dvě děti. „Byl to výjimečný pocit a jsem za to na Hectora dosud hrdý,“ přiznal deníku Nový čas psovod.
Střet s medvědem
Jedním z nejsilnějších okamžiků, na které Jakub Filipko vzpomíná, byl zásah v horách, kdy se proti němu rozběhl medvěd. Hector podle něj bez zaváhání zůstal stát mezi člověkem a šelmou a svého parťáka ochránil.
Příběh, který vyšel knižně
Společná léta služby, dramatické zásahy i každodenní soužití psovoda se služebním psem se staly předlohou knihy mapující práci záchranářských psů v extrémních podmínkách. Publikace vznikla ve spolupráci s novinářem Peterem Derňárem a přibližuje nejen mimořádné akce, ale také vztah člověka a psa založený na absolutní důvěře.
