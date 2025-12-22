Šokující obžaloba v Británii: Manžel nechal ženu roky znásilňovat cizími muži

22. prosince 2025
Britské úřady obžalovaly šest mužů z desítek sexuálních trestných činů, které se měly odehrávat více než třináct let. Hlavním obviněným je bývalý manžel oběti, jenž ji měl opakovaně omamovat a vystavovat systematickému sexuálnímu násilí.

Státní žalobci v britském Swindonu obžalovali v pondělí 22. prosince šest mužů z více než 60 sexuálních trestných činů spáchaných na nyní již bývalé manželce jednoho z nich. Činů se podle obžaloby dopouštěli v letech 2010 až 2023, píše Reuters.

Devětačtyřicetiletý bývalý manžel oběti byl obžalován z 56 činů, včetně několikanásobného znásilnění, podávání omamné látky za účelem přemožení oběti umožňující sexuální aktivitu, voyeurismu, držení obscénních fotografií dětí a jiných „extrémních fotografií“. Muž byl vzat do vazby a v úterý stane před soudem.

Zbylých pět mužů ve věku 31 až 61 let, kteří byli obžalováni ze znásilnění a sexuálního útoku, bylo propuštěno na kauci a mají v úterý taktéž stanout před soudem.

Osmačtyřicetiletá oběť se vzdala práva zůstat v anonymitě, což podle agentury AFP připomíná mediálně sledovaný francouzský případ Gisèle Pelicotové, která svolila, aby proces s jejím manželem, který ji po léta omamoval léky a poté nechával znásilňovat desítkami cizích mužů, byl veřejný.

