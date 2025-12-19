Rozsáhlý požár rodinného domku v Prostějově: Na místě byl jeden zraněný

Požár rodinného domku v Prostějově (19.12.2025)
Autor: ČTK 
19. prosince 2025
16:17

Čtyři jednotky hasičů likvidovaly 19. prosince odpoledne rozsáhlý požár rodinného domu v Prostějově. Zranil se jeden člověk, hasiči ho předali do péče zdravotnické záchranné služby. 

Požár následně lokalizovali vnitřním i vnějším zásahem, využili výškovou techniku. Při zásahu zachránili psa. Příčina požáru i škoda se zjišťuje, řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Běhal.

„Při příjezdu jednotek bylo druhé patro objektu plně zasaženo plameny. Jednu zraněnou osobu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Požár jsme lokalizovali vnitřním i vnějším zásahem za využití výškové techniky,“ uvedl mluvčí hasičů.

Hasiči následně dohašovali skrytá ohniska. „Uvnitř objektu se nacházely tlakové lahve, což zásah dále komplikovalo,“ doplnil Běhal.

Témata:
zraněníhasičrodinný důmpožárzdravotnická záchranná službaProstějov
