Pejska Hera někdo týral a polil kyselinou, úřady nepomohly: První slova statečných zachránkyň
Dvě statečné ženy si na Rakovnicku všimly týraného zuboženého pejska Hera. Přestože se podle vlastních slov nejprve snažily jednat s úřady, ty jim prý nepomohly a záchranu nebohého zvířete musely vzít do vlastních rukou. Hero je už mimo ohrožení života a hledá nového majitele.
Hero byl ve strašném stavu, někdo ho snad měl dokonce polít žíravinou. Nebýt zásahu dvou statečných žen, pejsek by nepřežil. Kristina Kulhánková a Klára Trubačová za svůj čin dostaly ocenění Psí anděl a pro CNN Prima News promluvily o tom, jak záchrana probíhala.
Klára popsala, že se celou věc snažila řešit s veterinární správou, městskou policií i obecním úřadem, odpovědi, kterých se jí dostalo, byly však neuspokojivé. „Já jsem se rozhodla, že tam zkusím zaklepat. Chvíli nikdo nevycházel, tak jsem paní říkala, že jsme tu v dobrém a že bychom chtěly pomoct pejskovi. Ona se nejdříve zhrozila, že by nás mohl pokousat, ale on už nebyl ve stavu, kdy by toho byl schopný,“ vysvětlila televizi Kristina s tím, že jí následně žena sdělila, že jí psa daruje.
Čeká na adopci
Pejsek ihned po záchraně putoval na veterinu, kde bylo ihned jasné, že si musel projít peklem. „Má rozsáhlé popáleniny, staré zlomeniny, hnisavé rány a oteklé všechny nohy. Nemůže si ani sednout... každý pohyb ho bolí, jeho tělo i duše jsou na pokraji sil,“ popsali pracovníci útulku jeho stav bezprostředně po záchraně.
Hero strávil v péči veterinářů dlouhých 17 dní, nyní je v péči útulku, ale jeho rekonvalescence bude dlouhá. Nicméně má pejsek obrovskou chuť k životu i po tom, jakými hrůzami si prošel.
„Jeho slabé a vyčerpané tělíčko konečně nabralo dostatek sil. Přibral 4 kilogramy, je plný života a energie a i jeho rozsáhlé zranění se krásně hojí,“ napsal útulek AniDef, který má Hera v péči a má v plánu i nadále hradit jeho léčbu, ale snaží se mu teď najít nový domov. Pokud byste měli o adopci Hera zájem, útulku se ozvěte.
Potrestat majitele(majitelku),to jim nemuze jen tak projit.Nekdo ho polil kyselinou....Kdo asi?