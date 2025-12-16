Santa kurýr rozdával dárky na Vysočině: Lidé rozkradli balíky poztrácené na silnici
Opravdový den blbec měl v práci kurýr, který minulý týden rozvážel zásilky na Vysočině a před rozvozem si špatně dovřel dveře dodávky. Během jízdy pak třetinu balíků vytrousil. K jeho smůle navíc chamtiví lidé většinu dárků sprostě ukradli.
O nešťastném příběhu jednoho z kurýrů, který vezl balíky z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu, informovala firma Dratek.cz. „Ježíšek jel moc rychle. Lidi byli ještě rychlejší. Aneb: když se blbě zavřou dveře. Z dodávky kurýra nám po cestě vypadlo 481 balíků. Lidi je rozkradli,“ uvedla společnost na facebookových stránkách.
Příběh mohl mít šťastný konec, protože si balíčků všiml poctivý řidič a věc nahlásil na policii. „Muž hlídce uvedl, že se na místě nacházelo několik větších balíků, ale vzhledem ke své vlastní bezpečnosti a vlivem hustého provozu a snížené viditelnosti mohl naložit pouze jeden balík, který ležel uprostřed komunikace, a poté zastavil na bezpečném místě a nahlásil událost na linku 158,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková záchrannou akci.
V balíku opatřeném zipem se pak nacházely menší balíčky se štíkem firmy z Havlíčkobrodska. „Operační důstojník vyslal deset minut po sedmé hodině večer hlídku prověřit oznámení na dálniční přivaděč (silnice I/38), kde se měly nacházet na kruhovém objezdu vysypané krabice na komunikaci. Po příjezdu hlídky na místo se již na komunikaci žádné krabice nenacházely,“ dodala policejní mluvčí. „Ano – opravdu. Ne nehoda. Ne vítr. Normální lidská chamtivost. Bereme to s nadhledem, i když to bolelo,“ informovali zástupci firmy.
„Je to realita logistiky, kterou běžně nevidíte – a kterou si žádný e-shop nepřeje zažít. Pokud jste někde po cestě našli „dárek bez adresy“, tak vězte, že Ježíšek byl letos hodně unavený,“ bere celou záležitost sportovně e-shop a věří, že příště si kurýr dveře dvakrát překontroluje.
