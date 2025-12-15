Při krvavém teroristickém útoku na bezbranné lidi na proslulé australské pláži Bondi zemřelo nejméně 15 osob. Dva ozbrojenci zahájili brutální palbu do lidí slavící židovský svátek chanuka. Oběti nejhorší masové střelby v Austrálii téměř za 30 let zatím nebyly oficiálně identifikovány, jejich rodiny a přátelé jim však vzdávají hold. Zde je přehled toho, co je o některých z nich známo.
První oběti masakru v Sydney: Kamarádka Čaputové, přeživší holokaustu či Matilda (†10)
1.Alex Kleytman (87)
Alex Kleytman přežil brutální zvěrstva holokaustu na Sibiři a do Austrálie se přestěhoval z Ukrajiny. Zemřel poté, co podle organizace Chabad vlastním tělem kryl svou manželku Larisu před smrtícími kulkami útočníka. „Nemám manžela. Nevím, kde je jeho tělo. Nikdo mi nemůže dát žádnou odpověď,“ citoval deník BBC vyděšenou manželku Larisu Kleytmanovou, která hledala manžela před nemocnicí v Sydney. Alex Kleytman po sobě zanechal manželku, dvě děti a 11 vnoučat.
2.Matilda (10)
Malou Matildu příbuzní popisují jako velmi milé a šťastné dítě s krásným úsměvem. Na pláži Bondi si užívala slavnostní atmosféru s rodinou a přáteli, když do ní začali útočníci chladnokrevně pálit. Matilda byla vážně zraněna a převezena do nemocnice, kde se ji lékaři marně snažili zachránit.
„Děti mají být šťastné. Mají si hrát na pláži, ne přemýšlet o létajících kulkách,“ řekla její teta Lina, která si nepřála zveřejnit příjmení rodiny.
Rodina se v 90. letech přestěhovala z Ukrajiny do Austrálie.
3.Marika Poganyová (82)
Byla oddanou dobrovolnicí a milovanou členkou židovské komunity v Sydney. S hlubokým zármutkem na Mariku vzpomíná i bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
„Neříkala mi jinak než ‚Zuzanko moje‘. Její osud a osud její rodiny by vydal na knihu. Vyprávěla mi ho hodiny, když jsem ji vezla na její první návštěvu do Osvětimi. Kromě její matky a strýce, který se z Osvětimi vrátil, všichni ostatní členové této významné rožňavské rodiny holokaust nepřežili,“ citoval slovenský deník tvnoviny
Podle jejích slov se Pogany po pádu komunismu každý rok vracela na Slovensko.
„Zemřela na své oblíbené Bondi Beach, kam nás před mnoha lety vedla při návštěvě Sydney. Marika byla výjimečná žena, žila svůj život naplno, velmi aktivně, uměla si užívat života,“ doplnila Čaputová.
4.Dan Elkayam (27)
Mezi oběťmi byl i francouzský občan Dan Elkayam. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že Elkayam byl na pláži s členy židovské komunity při oslavě chanuky. Zdůraznil, že Francie bude bojovat proti antisemitismu a terorismu ve všech podobách.
Elkayam byl fotbalový fanoušek a hráč australského klubu Rockdale Ilinden FC. Klub ho označil za mimořádně talentovaného a oblíbeného člověka.
Do Austrálie se přestěhoval nedávno a od loňského prosince pracoval v Sydney jako technická podpora pro společnost NBC Universal.
5.Rabín Eli Schlanger (41)
Když rabín organizoval akci Chanuka u moře, netušil, v jaké krveprolití se přátelské setkání zvrhne. Eli byl oddaným rabínem, který neúnavně podporoval židovský život v komunitě Bondi.
Po dobu 18 let sloužil komunitě, pečoval o pacienty a jejich rodiny v australské nemocnici a pomáhal v nápravném zařízení.
Zanechal po sobě manželku a pět dětí, jeho nejmladší syn se narodil teprve v říjnu. Pohřeb se uskuteční v Jeruzalémě.
6.Reuven Morrison
Reuven Morrison pocházel z bývalého Sovětského svazu a svou židovskou identitu objevil v Sydney. Byl úspěšným podnikatelem, jehož hlavním cílem bylo darovat své výdělky na charitu. „Pro ostatní by se rozdal, pokud jste potřebovali pomoct, mohli jste mu kdykoliv zavolat a bez zbytečných otázek vám pomohl,“ citoval australský deník Sydney herald Reuvenovy blízké. Zanechal po sobě manželku a dceru.
7.Peter Meagher
Peter Meagher byl manažerem prvního týmu rugbyového klubu Randwick a bývalým detektivem policie státu Nový Jižní Wales.
V době útoku pracoval jako fotograf na volné noze na chanukové akci. U policie sloužil téměř 40 let a odešel do důchodu.
„Tragickou ironií je, že po letech služby v nebezpečné první linii byl zabit v důchodu při fotografování,“ uvedl hořkou ironii osudu klub.
8.Tibor Weitzen
Židovská komunita si Tibora připomíná jako člověka, který žil pro rodinu a byl známou tváří na akcích v Bondi.
Uvádí se, že Tibor se účastnil akce se svou manželkou a vnoučaty a byl zabit, když oddaně chránil ostatní.
On a jeho manželka Eva byli dlouholetými podporovateli ruské židovské komunity.
