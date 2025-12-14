V Kolumbii se zřítil ze srázu autobus se školáky: Minimálně deset mrtvých, desítky zraněných
Více než deset lidí zemřelo na severu Kolumbie při nehodě autobusu se školáky, který sjel ze silnice a spadl do rokle, uvedl guvernér departementu Antioquia Andrés Julián. Dalších zhruba 20 osob utrpělo zranění.
„Dnes je velmi smutný den,“ uvedl Julián na X. „Dosud je hlášeno více než deset obětí a 20 zraněných. Celá nemocniční síť byla aktivována, aby poskytla péči a podporu při této nouzové situaci,“ dodal.
Žáci ve věku 16 až 18 let se vraceli ze školního výletu v Tolú na karibském pobřeží do města Medellín. Podle médií cestovalo v autobuse, který havaroval ve venkovské oblasti poblíž města Segovia, přibližně 40 osob.
