Čtyři dny strachu o Marka (12), pak úleva: Školák se našel, je v pořádku
Čtyři dny se na Zlínsku pohřešoval školák Marek (12), který ve čtvrtek nedorazil do školy a slehla se po něm zem. V neděli odpoledne přišla zpráva, na kterou všichni netrpělivě čekali. Chlapec se našel, je v pořádku.
„Nalezli jsme chlapce ze Zlínska. Je v pořádku a nyní budeme prověřovat veškeré okolnosti případu. Další informace budeme poskytovat průběžně. Díky za pomoc, za sdílení a za spolupráci,“ potvrdili policisté na sociální síti.
Hocha hledaly v terénu stovky policistů, hasičů, i dobrovolníků. „Bylo to neskutečné. V sobotu snad každou minutu někdo volal. Od Lipna nabízeli 40 čtyřkolek. Vystřídali se tu stovky dobrovolníků opravdu z celé republiky. Pátrali i v noci. Chodili nejen na katastru Halenkovic, ale i na dalších v okolí," popsal starosta Halenkovic Roman Kedruš.
V neděli se pátralo v odlehlejších místech, kde jsou chaty a neobydlené objekty. Odpoledne pak přišla ta nejlepší možná zpráva. Marek se našel, je živý a v pořádku.
