Čtyři dny strachu o Marka (12), pak úleva: Školák se našel, je v pořádku

Pátrání po ztraceném Markovi (12) z Halenkovic.  (Autor: reprofoto CNN Prima NEWS)
Autor: rv, sč - 
14. prosince 2025
14:46

Čtyři dny se na Zlínsku pohřešoval školák Marek (12), který ve čtvrtek nedorazil do školy a slehla se po něm zem. V neděli odpoledne přišla zpráva, na kterou všichni netrpělivě čekali. Chlapec se našel, je v pořádku.

„Nalezli jsme chlapce ze Zlínska. Je v pořádku a nyní budeme prověřovat veškeré okolnosti případu. Další informace budeme poskytovat průběžně. Díky za pomoc, za sdílení a za spolupráci,“ potvrdili policisté na sociální síti. 

Hocha hledaly v terénu stovky policistů, hasičů, i dobrovolníků. „Bylo to neskutečné. V sobotu snad každou minutu někdo volal. Od Lipna nabízeli 40 čtyřkolek. Vystřídali se tu stovky dobrovolníků opravdu z celé republiky. Pátrali i v noci. Chodili nejen na katastru Halenkovic, ale i na dalších v okolí," popsal starosta Halenkovic Roman Kedruš.

V neděli se pátralo v odlehlejších místech, kde jsou chaty a neobydlené objekty. Odpoledne pak přišla ta nejlepší možná zpráva. Marek se našel, je živý a v pořádku.

Témata:
dítěpoliciepátráníchlapecrodinahasičipátrání po pohřešované osobědobrovolnícizlínský krajHalenkoviceZlínský krajLipna
Eva starova ( 14. prosince 2025 15:21 )

kde byl

lollo ( 14. prosince 2025 15:07 )

Paráda. To bylo malování čertů na zeď. Přežil v polních podmínkách, šikovný. Snad mu matka ten zadek nezmaluje. 😁

Uživatel_5648467 ( 14. prosince 2025 15:05 )

Skvělá zpráva,že je v pořádku 👍👍

Uživatel_5388150 ( 14. prosince 2025 15:04 )

Skvělá zpráva!!!

Uživatel_5686845 ( 14. prosince 2025 15:04 )

Sláva, to je ale lump 🤦

