Masakr na australské pláži má svého hrdinu: Muž ve světlém triku odzbrojil střelce
Při nedělní střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 12 lidí a policisté zastřelili jednoho ze dvou útočníků, uvedla policie podle stanice ABC. Druhý z útočníků byl postřelen a zadržen. Hrdina ve světlém triku se na střelce vrhnul a odzbrojil ho.
Podle serveru izraelského listu The Jerusalem Post i australských médií se na pláži konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnilo přibližně 2000 lidí. Australská židovská asociace (Australian Jewish Association) na sociální síti zveřejnila video zachycující střelbu.
Izraelský server N12 zveřejnil video s hrdinským činem neznámého muže, který zasáhl zasáhl proti jednomu ze střelců. Skrytý mezi zaparkovanými auty se dostal k útočníkovi, vrhnul se na něj a po krátké strkanici ho odzbrojil. Střelec se pak pokusil z místa zmizet.
Do nemocnice bylo převezeno 29 osob, zranění utrpěli i dva policisté. Mluvčí záchranné služby státu Nový Jižní Wales ovšem předtím stejné agentuře řekl, že po střelbě bylo do nemocnic převezeno 13 osob.
Australský premiér Anthony Albanese útok odsoudil a označil ho za teroristický a antisemitský. Podle deníku The Guardian slíbil vymýtit „nenávist, násilí a terorismus“. Izraelský prezident Jicchak Herzog střelbu na pláži v Sydney odsoudil a označil ji za krutý útok proti Židům, píše agentura AFP.