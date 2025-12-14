Horšímu masakru na židovské oslavě zabránil hrdina: Ahmed odzbrojil střelce!
Při nedělní střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 12 lidí a policisté zastřelili jednoho ze dvou útočníků, uvedla policie podle stanice ABC. Druhý z útočníků byl postřelen a zadržen. Hrdinou je majitel obchodu s ovocem Ahmed al Ahmed (43), který se na střelce vrhnul a odzbrojil ho.
Oslav na pláži se podle médií účastnilo přibližně 2000 lidí, australská policie hovoří o více než 1000 účastnících. Pyrotechnické jednotky zjišťovaly, zda na místě nejsou nastražené výbušniny, zatímco policie prověřuje možnost, že se na útoku podílela třetí osoba.
Izraelský server N12 zveřejnil video s hrdinským činem Ahmeda, který zasáhl zasáhl proti jednomu ze střelců. Skrytý mezi zaparkovanými auty se dostal k útočníkovi, vrhnul se na něj a po krátké strkanici ho odzbrojil. Při svém neuvěřitelně hrdinském činu byl otec dvou dětí dvakrát postřelen
"Je v nemocnici, doufáme, že bude v pořádku, je to stoprocentně hrdina," uvedl pro australský server news.com Ahmedův bratranec. Zraněný, který údajně nemá se zbraněni žádné zkušenosti a jen procházel kolem a rozhodl se zasáhnout, by měl ještě večer podstoupit operaci.
Tím, že s nasazením života odzbrojil útočníka, dal čas ostatním, aby utelkli a ukryli se. Z nedalekého mostku stílel druhý útočník, směrem k němu se odzbrojený vydal. Krátce poté jej zraněného zadrželi poicisté. Ke střelci z mostu se přiblížil policista a zastřelil ho.
Do nemocnice bylo převezeno 29 osob, zranění utrpěli i dva policisté. Australský premiér Anthony Albanese útok odsoudil a označil ho za teroristický a antisemitský. Podle deníku The Guardian slíbil vymýtit „nenávist, násilí a terorismus“. Izraelský prezident Jicchak Herzog střelbu na pláži v Sydney odsoudil a označil ji za krutý útok proti Židům, píše agentura AFP.