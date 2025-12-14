Horšímu masakru na židovské oslavě zabránil hrdina: Ahmed odzbrojil střelce!

Muž ve světlém triku odzbrojil jednoho ze střelců z pláži v Sydney.
Muž ve světlém triku odzbrojil jednoho ze střelců z pláži v Sydney.
Teroristický útok proti australským židům o chanuce (14. 12. 2025).
Teroristický útok proti australským židům o chanuce (14. 12. 2025).
Teroristický útok proti australským židům o chanuce (14. 12. 2025).
Aktualizováno -
14. prosince 2025
16:35
Autor: ČTK, rv - 
14. prosince 2025
13:30

Při nedělní střelbě na pláži Bondi Beach v Sydney zahynulo 12 lidí a policisté zastřelili jednoho ze dvou útočníků, uvedla policie podle stanice ABC. Druhý z útočníků byl postřelen a zadržen. Hrdinou je majitel obchodu s ovocem Ahmed al Ahmed (43), který se na střelce vrhnul a odzbrojil ho. 

Oslav na pláži se podle médií účastnilo přibližně 2000 lidí, australská policie hovoří o více než 1000 účastnících. Pyrotechnické jednotky zjišťovaly, zda na místě nejsou nastražené výbušniny, zatímco policie prověřuje možnost, že se na útoku podílela třetí osoba.

Izraelský server N12 zveřejnil video s hrdinským činem Ahmeda, který zasáhl zasáhl proti jednomu ze střelců. Skrytý mezi zaparkovanými auty se dostal k útočníkovi, vrhnul se na něj a po krátké strkanici ho odzbrojil. Při svém neuvěřitelně hrdinském činu byl otec dvou dětí dvakrát postřelen 

"Je v nemocnici, doufáme, že bude v pořádku, je to stoprocentně hrdina," uvedl pro australský server news.com Ahmedův bratranec. Zraněný, který údajně nemá se zbraněni žádné zkušenosti a jen procházel kolem a rozhodl se zasáhnout, by měl ještě večer podstoupit operaci.

Tím, že s nasazením života odzbrojil útočníka, dal čas ostatním, aby utelkli a ukryli se. Z nedalekého mostku stílel druhý útočník, směrem k němu se odzbrojený vydal. Krátce poté jej zraněného zadrželi poicisté. Ke střelci z mostu se přiblížil policista a zastřelil ho.  

Do nemocnice bylo převezeno 29 osob, zranění utrpěli i dva policisté.  Australský premiér Anthony Albanese útok odsoudil a označil ho za teroristický a antisemitský. Podle deníku The Guardian slíbil vymýtit „nenávist, násilí a terorismus“. Izraelský prezident Jicchak Herzog střelbu na pláži v Sydney odsoudil a označil ji za krutý útok proti Židům, píše agentura AFP.

Muž ve světlém triku odzbrojil jednoho ze střelců z pláži v Sydney.
Muž ve světlém triku odzbrojil jednoho ze střelců z pláži v Sydney.
Teroristický útok proti australským židům o chanuce (14. 12. 2025).
Teroristický útok proti australským židům o chanuce (14. 12. 2025).
Teroristický útok proti australským židům o chanuce (14. 12. 2025).

Témata:
střelecútočníkhrdinazbranězneškodněnípolicieSydneyReutersAFPNový Jižní WalesplážThe Jerusalem PostJicchak HerzogstřelbaAmerican Broadcasting CompanyAnthony AlbaneseBondi Beach
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud