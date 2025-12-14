Skandál na univerzitě v Bratislavě: Zaměstnanci šmírovali svlékající se studentky
Skandálu čelí bratislavská Univerzita Komenského. Zaměstnanci špehovali studenty v choulostivých situacích, vděčným cílem byly převlékající se studentky. Na kolejích v Mlýnské dolině je takhle mohli bez problémů sledovat vrátní prostřednictvím bezpečnostních kamer. Dokonce nahlíželi i do oken nedalekého paneláku.
Bezpečnostní kamery měly zaznamenávat pohyb na střeše kolejí. Jenže podle serveru tvnoviny.sk s nimi mohli zaměstnanci ostrahy, kteří kamery obsluhovali, šmírovat jak studentky, tak i ženy v nedaleké bytovce.
„Kamera se dala nastavit tak, že bylo vidět i do pokojů studentů. To se dělalo běžně. Zdůvodňovali, že je třeba z bezpečnostních důvodů sledovat střechy, jenže běžně se nahlíželo právě do pokojů,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.
V praxi to vypadalo tak, že kamera sledovala jednotlivá okna a pokud se za nimi dělo něco zajímavého, obraz přiblížila. „Děvče ve spodním prádle, nebo i chlapec, to bylo jedno. Na záběrech bylo detailně vidět všechno. A mohli sledovat i jiné věci, však víte, bydlí tam mladí lidé,“ výmluvně popsal zdroj.
K záznamům měly mít přístup asi dvě desítky lidí. Pokud někdo z nich zaznamenal něco pikantního, podělil se s ostatními, aby se též pokochali. „Kdokoli si mohl záznam zpětně přehrát. Jeden druhému řekl, podívej se na včerejší večer, bylo tam to a to, a tak si to ostatní prohlédli,“ vysvětlil zdroj.
Ušetřeny nezůstaly ani byty v sousedství. „Samozřejmě je sledovali, když se tam někdo převlékal či svlékal, a pokud například žena vyběhla na balkon ve spodním prádle, dala se detailně přiblížit,“ doplnil zdroj. Záznamy prý navíc prakticky nikdo nekontroloval.
Vše se mělo odehrávat během loňského roku až do letošního března. Pak kameru demontovali kvůli rekonstrukci kolejí. Vedení univerzity ale na otřesné praktiky upozornil anonym. Věci se daly do pohybu, z naprosto neakceptovatelného chování některých zaměstnanců vyvodila škola důsledky.
„Incident jsme okamžitě řešili jak interně, tak s orgány činnými v trestním řízení. Jedná se o hrubé porušení pracovních povinností a zřejmě i o trestný čin. Na oddělení ostrahy jsme zavedli nezávislý kamerový dohled, aby mohli nadřízení kontrolovat, jak zaměstnanci pracují s kamerovým systémem,“ uvedla univerzita. Zpřísnila se i pravidla pro obsluhu kamer a omezil se počet lidí, kteří mají k záznamům přístup. Policie na případu dále pracuje.
