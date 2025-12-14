Školáka Marka (12) stále pohřešují: Drony v akci a prosba zoufalé matky
Čtvrtý den se na Zlínsku pohřešuje školák Marek (12). Ve čtvrtek měl odjet z Halenkovic do školy ve Zlíně. Tam nedorazil a slehla se po něm zem. Chlapce hledají záchranné složky, blízcí i dobrovolníci. Zoufalá máma poslala synovi naléhavý vzkaz. Chlapce se do nedělního rána najít nepodařilo, pátrání pokračuje.
„Pátrací akce bude v neděli v Halenkovicích. Nasazeny budou i drony, v případě zlepšení klimatických podmínek budeme volat i vrtulník, což zatím nebylo možné,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková. Policisté budou hledat také v místech, kam se drony nedostanou.
„Marečku, prosím tě, vrať se domů, nic se ti nestane, všechno bude v pořádku. Nebo jdi za nějakým policistou, do nemocnice, kamkoli, kde budeš mít pocit, že se cítíš bezpečně, jenom se hlavně, prosím tě, vrať,„ vzkázala synovi v CNN Prima NEWS máma Soňa. Věří, že se Marek co nejdříve vrátí domů.
Pro policisty jsou důležité kamerové záznamy z vozidel projíždějících obcí Halenkovice. Ty doposud získané policisté vyhodnocují. „Zároveň žádáme všechny řidiče s palubní kamerou, kteří ve čtvrtek 11. 12. 2025 mezi 07:00–08:00 projížděli obcí Halenkovice, aby své záznamy poskytli Policii ČR, i v případě, že se jim zdají bez významných zjištění,“ dodala mluvčí.
V Halenkovicích byl už v pátek při velké pátrací akci prohledán okruh 2 kilometry kolem bydliště chlapce, včetně opuštěných neobydlených objektů v celé obci a přírodní lokalita Budačiny. Po dohodě s policií se mohou zapojit i dobrovolníci. Nabízejí se z celé republiky. Několik jich vyrazilo do terénu v sobotu ve 14 hodin.
„Vzhledem k rozsáhlému a členitému území doporučuji dobrovolníky spíše z řad místních. Bylo by vhodné prohledávat místa, kde by člověk hledal úkryt nebo si postavil bunkr. Dosud také není jasné, zda Marek Halenkovice opustil, nebo ne,“ uvedl starosta Roman Kedruš. Upozornil i na důležitost vhodného vybavení, vody a oblečení do opravdu náročného terénu.
Marek je skaut, má moc rád přírodu, kterou se prý velmi rád toulá. Pátrání se tak zaměřuje i na husté lesy kolem obce. Dobrovolníci i lidé, kteří chtějí vyjádřit podporu, postují příspěvky na facebookové stránce obce. Zatím policisté prověřují i protichůdné informace, například ty, zda Marek odjel ráno autobusem do školy ve Zlíně, či zůstal v obci.
Chlapec je vysoký asi 142 centimetrů, má rovné, světle hnědé vlasy vystříhané nad ušima, a hnědé oči. Má nápadně plné rty. Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici.
Jakékoli informace, které by mohly vést k nalezení Marka, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.
