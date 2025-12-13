Slovák Erik zavraždil manželku s miminkem!? Patřil k hrůzné sektě, řekla maminka
Na konci listopadu došlo v německém městě Düsseldorf k obrovské tragédii. Slovák Erik měl brutálně zavraždit svou čínskou manželku Ruimin a malou dcerku Linnu. Po strašlivé vraždě si chtěl vzít život, neuspěl. Policie od té doby případ vyšetřuje. Erikova maminka promluvila o jeho boji s psychickými nemocemi. V minulosti už se pokusil o sebevraždu!
V německém Düsseldorfu došlo v sobotu 29. listopadu k dvojnásobné vraždě a pokusu o sebevraždu. Úspěšný vědec Erik měl údajně zabít svou manželku Ruimin (†31) a malou dcerku Linnu (2 měs.). Po chladnokrevném činu chtěl sám spáchat sebevraždu. Pokus se mu nepovedl a záchranáři ho převezli do nemocnice.
Člen sekty?
Nešťastní rodiče promluvili o synově komplikované historii i pohádkovém vztahu. Erikova matka uvedla, že byl členem sekty a měl psychické problémy. „Na tuto sektu mám velmi negativní názor – to od vás odtrhne dítě. Tam je psychický nátlak na člena, že porušil pravidla, myšlenky na sebepoškozování… toto ho ubíjelo a roky se od toho nedokázal odpojit,“ popsala, uvedl server Topky.
Syn se často účastnil různých meditací, které se na první pohled zdály být neškodné a zdravé. Rodiče se měli také k některým připojit. „Nikdy jsme ale nevěděli, co si ta psychika odnáší. Jak to celé přetvoří člověka, ty meditace. Bylo to, jako by vás něco omotalo,“ vysvětlila.
Psychické onemocnění
Popsala, že Erikovi lékaři diagnostikovali schizofrenii a sebevražedné sklony. Měl kvůli nim několikrát skončit v nemocnici. „Nejdřív nechtěl přijmout svoji diagnózu, až jednou po vážné hospitalizaci se to změnilo,“ uvedla matka a dodala, že mu doktoři předepsali léky a syn chodil na pravidelné kontroly. Vše se otočilo k lepšímu. Zlom před vraždou měl nastat potom, co se Erik přestěhoval a změnil lékaře, uvedl web iSteam.
Rodina a krize
Erik vystudoval vysokou školu na Slovensku. Stal se vědcem a cestoval. Na jednom pracovním výjezdu potkal svoji osudovou ženu, bioložku Ruimin z Číny, se kterou se později oženil, a společně přivedli na svět dcerku Linnu. Manželka ale měla komplikovaný porod a musela zůstat doma. Nastalo těžké období. Při jednom telefonátu si měl vyčerpaný Erik stěžovat. „Mami, jsem už hrozně unavený ze všeho, je toho na nás hodně,“ citovala ho matka.
Několik týdnů před smrtí ho měli rodiče v Německu navštívit. Podle nich všechno vypadalo naprosto normálně. Nikdy neviděli manželský pár se hádat. Sousedi popsali rodinu jako milující a sympatickou, informoval deník Nový Čas.
Jediná chvíle, kdy zaslechli z bytu křik, se udála chvilku před vraždou. Od té doby nastalo mrazivé ticho. Erikova matka nyní pomáhá převézt tělo nebohé snachy a vnučky za rodinou do Číny, aby mohly být pohřbené podle jejich tradicí a kultury. Policie případ stále vyšetřuje a Erik je obviněný z vraždy.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
