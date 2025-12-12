Zmizel cestou do školy! Policie pátrá po Markovi (12) ze Zlínska
Policie vyhlásila pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Chlapec ve čtvrtek ráno odjel do Zlína do školy, do které však již nedorazil. V tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková. S žádostí o pomoc při pátrání se policie obrátila na veřejnost.
„Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici,“ uvedla mluvčí. Chlapec podle policie měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.
Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.
