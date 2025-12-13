Marek (12) zmizel cestou do školy! Mrazivá slova zoufalé mámy! Policie prosí o pomoc

Policie pátrá po Markovi Hejhalovi (12), nedorazil do školy.
Policie pátrá po Markovi ze Zlínska
13. prosince 2025
13. prosince 2025
05:43
Autor: ČTK 
12. prosince 2025
09:10

Policie vyhlásila pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Chlapec ve čtvrtek ráno odjel do Zlína do školy, do které však již nedorazil. V tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková. S žádostí o pomoc při pátrání se policie obrátila na veřejnost. Do sobotního rána se stála nenašel. 

"Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna dejte vědět …ten strach o něj se nedá vydržet… Moc prosím o maximum sdílení," napsala na sociální síť jeho zoufalá máma uprostřed noci na pátek. 

Sobotní ráno zatím žádné zprávy nepřineslo, chlapec se stále vyskytuje v policejní databázi hledaných osob, v režimu dítě v ohrožení. 

„Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici,“ uvedla mluvčí. Chlapec podle policie měří 140 až 150 centimetrů, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.

Jakékoliv informace, které by mohly vést k nalezení pohřešovaného chlapce, přijme policie na tísňové lince 158, případně na kterékoliv služebně.

Policie pátrá po Markovi Hejhalovi (12), nedorazil do školy.
Policie pátrá po Markovi ze Zlínska
Aktuální dění

kdoasi ( 12. prosince 2025 23:59 )

Už druhou noc v takové zimě😔 Snad ho co nejdřív najdou živého a zdravého🙏🙏

Aktivátor septiků ( 12. prosince 2025 22:53 )

To je divný, kde může být.

Pat_h ( 12. prosince 2025 20:58 )

Sakra. Doufám, že se jen někde zasekl u kamaráda nebontak něco.

otto fordmustang ( 12. prosince 2025 17:57 )

svým dětem jsem ho pořídil vloni a naprostá spokojenost - jelikož v ČR chybí naprostá osvěta proti "divným lidem " píši ze slušnosti nyní k rodičům, kteří se třesou o vlastní dítě ?

Že kdyby ho měli připravit o jakoukoliv věc, či ošacení nebo boty ať se snaží tuto malou hračičku u sebe ukrýt co nejnepadněji a opravdu může zachránit i( holý život)...

Nic jiného nemá ani cenu!

otto fordmustang ( 12. prosince 2025 17:48 )

Nechápu jediné a to postup POLICIE 👎

Pokud se ztratí, nenajde dítě má jít do tzv. " pátračky" okamžitě a na Nic nečekat !

Tímto eliminujete cokoliv...

Jako rodič a Otec držím Pěsti aby se Marek Co nejrychleji našel Zdravý Živý a bez újmy...

Rodiče neváhejte pořiďte svým dětem za pár šupů diskrétní sledovací zařízení typu Air Tag / od iPhone není to proti nim, ale naopak pro jejich Bezpečnost stojí zhruba 500 Kč což je levnější než školní aktovka...

Držím pěsti naprosto Všem kdo se podílí na jeho nalezení 👍

Zobrazit celou diskusi
