Pomsta po krvavém útoku v Jablonci? Muž z ubytovny bojuje o život, okolí hlídá policie
Večerní násilí v Jablonci nad Nisou vyvolalo obavy z dalších konfliktů. Po brutálním napadení u ubytovny Neptun bojuje jeden muž o život v nemocnici. Policie zadržela podezřelého útočníka a do oblasti nasadila posílené hlídky.
Ve středu 10. prosince večer se jablonečtí policisté zabývali vážným incidentem u ubytovny Neptun. Krátce před sedmou hodinou dorazilo oznámení o fyzickém napadení. K objektu okamžitě zamířily policejní hlídky, včetně psovoda se služebním psem.
Podle dosavadních zjištění do ubytovny přijel muž (25), jenž tam napadl místního obyvatele (57). Po útoku z místa odjel. Zraněný muž utrpěl velmi vážná poranění a zdravotníci ho v kritickém stavu převezli do Krajské nemocnice Liberec.
Policisté podezřelého v krátké době vypátrali, zadrželi a umístili do cely. Jablonečtí kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví a porušení domovní svobody.
Zásah ale zadržením útočníka nekončil. Policie dostala informaci, že lidé napojení na obě strany incidentu by mohli situaci dále vyhrotit. Právě kvůli obavám z možné pomsty byl v okolí ubytovny posílen dohled.
„Z preventivních důvodů dohlíží na klid a veřejný pořádek v okolí objektu zvýšený počet policistů,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Přítomnost krajské pořádkové jednotky má zabránit případné odvetě a dalším incidentům.
Vyšetřování případu pokračuje a policie zatím neuvedla, co bylo motivem útoku.
