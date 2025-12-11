Z Kostariky rovnou do vazby: Češka stíhaná za prodej pervitinu přiletěla do Prahy
Policie ve středu 10. prosince eskortovala z Kostariky do Česka ženu stíhanou za prodej pervitinu, která se v zahraničí dlouhodobě skrývala před policií a justicí. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön. V krátké době je to další eskortovaný uprchlík před zákonem, který se skrýval v Kostarice. Před dvěma týdny policisté dopravili do ČR muže podezřelého z drogové kriminality.
Nyní eskortovaná dealerka drog se podle mluvčího dlouhodobě vyhýbala policistům i justici, která řeší její další trestnou činnost. Z letiště v San José ji dopravili air marshallové z cizinecké policie spolu se zástupci Interpolu přes Amsterdam do Prahy, kde skončila ve vazební věznici.
Podle mluvčího intenzivní kontakt české policie s jihoamerickými kolegy umožňuje efektivně pátrat po českých uprchlících a daří se i jejich zadržení a následně i převoz zpátky do ČR.
Koncem listopadu policisté dopravili zpátky do Česka muže, který byl na útěku od září 2023 do začátku letošního července, kdy ho v Kostarice zadržela policie. Od července tak byl třetím hledaným, který se ukrýval před vězením v Latinské Americe. Předchozí dva pobývali v Uruguayi a Paraguayi.
Mužem eskortovaným v říjnu z Paraguaye byl bývalý poslanec ČSSD (nyní SOCDEM) Petr Wolf, kterého česká justice odsoudila k šesti letům vězení za dotační podvod. Na útěku byl téměř 13 let. V červenci pak policisté do Česka přivezli z Uruguaye uprchlíka, který se skrýval před tříletým trestem za pohlavní zneužití a další trestné činy.
