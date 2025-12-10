Celníci zadrželi prodejce nelegálních léků na erekci: Hrozí pokuta 20 milionů korun

Celníci zadržující nelegálně prodávané léky v pohraničí
Autor: nkc - 
10. prosince 2025
18:08

Při běžné kontrolní činnosti narazili příslušníci Celního úřadu na šokující zjistění. Pohraniční obchody na Ústecku nabízely zákazníkům léčiva bez jakýchkoliv povolení. Celníci zadrželi kromě několika kilogramů volně dostupných léků i ty nelegální! V České republice jejich obdoba slouží k léčbě erektilní dysfunkce.

Celní správa při běžné kontrole na Chomutovsku objevila nelegálně prodávané léky, vystavené na pultech nebo prodávané jako podpultové zboží.  Patřila mezi ně řada registrovaných léčiv v ČR jako Aspirin, Ibalgin, Rennie a Voltaren, ale také neregistrované kousky jako Kamagra Gold, Cobra a Cenforde určené k léčbě erektilní dysfunkce. Česká verze těchto medikamentů je za normálních okolností dostupné pouze na předpis lékaře!

Dohromady celníci zadrželi téměř 5 000 kusů tablet a přes 4 kila léčivých gelů. Dále zjistili, že některé tuby a plata byly poloprázdné, což poukazovalo na prodej po kusech nebo neodbornou manipulaci. Případ policie bude řešit za pomoci Státního úřadu pro kontrolu léčit a podnikatelům hrozí pokuta až 20 milionů korun, uvedla Celní správa.

Video  Celní správa zabavila v pohraničí léky  - Celní správa
Video se připravuje ...

Celníci upozornili, že nezodpovědný a nelegální prodej může ohrožovat lidské zdraví. Přestože jsou léky volně dostupné a lze je sehnat v běžných obchodech, prodejci musí dodržovat striktní pravidla a vlastnit oficiální povolení. Celní správa apelovala, aby zákazníci nekupovali léky u neověřených prodejců. Jestli obchod vlastní povolení k prodeji je možné zjisti v seznamu lékáren a prodejců vyhrazených léčiv online na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Témata:
léčivoerekceCelní správa České republikyobchod
