Celníci zadrželi prodejce nelegálních léků na erekci: Hrozí pokuta 20 milionů korun
Při běžné kontrolní činnosti narazili příslušníci Celního úřadu na šokující zjistění. Pohraniční obchody na Ústecku nabízely zákazníkům léčiva bez jakýchkoliv povolení. Celníci zadrželi kromě několika kilogramů volně dostupných léků i ty nelegální! V České republice jejich obdoba slouží k léčbě erektilní dysfunkce.
Celní správa při běžné kontrole na Chomutovsku objevila nelegálně prodávané léky, vystavené na pultech nebo prodávané jako podpultové zboží. Patřila mezi ně řada registrovaných léčiv v ČR jako Aspirin, Ibalgin, Rennie a Voltaren, ale také neregistrované kousky jako Kamagra Gold, Cobra a Cenforde určené k léčbě erektilní dysfunkce. Česká verze těchto medikamentů je za normálních okolností dostupné pouze na předpis lékaře!
Dohromady celníci zadrželi téměř 5 000 kusů tablet a přes 4 kila léčivých gelů. Dále zjistili, že některé tuby a plata byly poloprázdné, což poukazovalo na prodej po kusech nebo neodbornou manipulaci. Případ policie bude řešit za pomoci Státního úřadu pro kontrolu léčit a podnikatelům hrozí pokuta až 20 milionů korun, uvedla Celní správa.
Celníci upozornili, že nezodpovědný a nelegální prodej může ohrožovat lidské zdraví. Přestože jsou léky volně dostupné a lze je sehnat v běžných obchodech, prodejci musí dodržovat striktní pravidla a vlastnit oficiální povolení. Celní správa apelovala, aby zákazníci nekupovali léky u neověřených prodejců. Jestli obchod vlastní povolení k prodeji je možné zjisti v seznamu lékáren a prodejců vyhrazených léčiv online na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.