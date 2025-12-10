Z true crime producentky opravdovým zločincem: Po ženě pátrá FBI!

10. prosince 2025
Mary Carole McDonnellová (73) z USA vybudovala kariéru jako producentka pravdivých pořadů o zločinu. Pracovala jako ředitelka produkční společnosti Bellum Entertainment Group. Mary od roku 2018 stíhá policie a FBI. Fingovala totiž, že patří k bohatému rodu McDonellů a od věřitelů vymámila v přepočtu stovky milionů korun!

Společnost Bellum Entertainment Group se v USA proslavila především programy „It takes a killer“ a „I married a murderer“. Jedná se o dokumentární série zaměřující se na skutečné zločiny, tzv. žánr True crime. Na trhu působí od roku 2004. Mary McDonellová zde nejdříve pracovala jako produkční, časem se stala její ředitelkou.

Od roku 2018 je však v hledáčku policie. Podle obvinění měla o rok dříve napodobovat dědičku firmy McDonell Douglas, což je jeden z největších amerických výrobců letadel. Mary měla využít shody jmen a od věřitelů společnosti vylákat v přepočtu více než 300 milionů korun!

To však zřejmě není všechno. „Předpokládáme, že podobným způsobem získala peníze z více zdrojů,“ řekl podle deníku Bild mluvčí FBI. I když ke zločinům mělo dojít už v roce 2017, po ženě se od té doby doslova slehla zem. Stejně tak zmizely i peníze. Podle posledních nepodložených informací by se mohla skrývat v Dubaji.

Video  Děsil vás Dahmer, teď odhalíte bratrská monstra!  - Netflix, idh
Video se připravuje ...

