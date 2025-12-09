Obří pátrací akce po Petře ze Žatce: Způsobila nehodu a zmizela
Policie pátrá po 53leté Petře Hofreiterové ze Žatce na Lounsku. Naposledy byla podle policie viděna minulý týden ve středu u obce Březno na Chomutovsku, kde měla vystoupit z taxi.
Po žene policisté pátrají od čtvrtka 4. prosince. Od pátku byly do pátrací akce nasazeny desítky policistů včetně psovodů, hasiči, vodní záchranáři, kynologové a další záchranné složky. S pátráním pomáhá vrtulník, drony, čtyřkolky a čluny. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Miroslava Glogovská. Podle informací serveru iDNES žena údajně zmizela několik dní poté, co způsobila nehodu.
Pohřešovaná je přibližně 170 centimetrů vysoká a má střední postavu. Má odbarvené světlé vlasy a modré oči. Na lýtku má vytetovanou psí hlavu. Naposledy na sobě měla dlouhou chlupatou černou vestu, červenou mikinu s dlouhým rukávem, černé zimní kotníkové boty, tmavou zimní čepici se dvěma bambulemi a vpředu s logem "NY". Přes rameno měla malou sportovní taštičku černé barvy. Žena může mít dioptrické brýle.
Pohřešování ženy oznámil její manžel. Uvedl, že s ní byl naposledy v telefonickém kontaktu ve středu ráno, kdy mu volala z Jirkova na Chomutovsku. Od té doby je její mobil nedostupný. Podle zjištění policistů byla naposledy viděna ve středu u obce Březno, kde měla vystoupit z taxi.
Policie vyzývá lidi, aby se s jakýmikoliv informacemi, které by mohly vést k vypátrání pohřešované, obrátili na linku 158, případně na kteroukoli policejní služebnu.
no tak zbaběle zdrhla