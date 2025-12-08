Litevci ignorovali varování policie a vyrazili do ulic: Stovky lidí hledaly vraha!
V Litvě se o víkendu odehrál příběh jako z temného kriminálního thrilleru. Když policie vyhlásila pátrání po brutálním vrahovi dvou dívek, spravedlnost vzali do rukou občané! Stovky jich vyrazily do nočních ulic a podezřelého si našli sami.
Hrůza obcházela litevským Kaunasem od chvíle, kdy byla na dvou různých místech nalezena těla dvou mladých žen (22 a 24). Obě zemřely násilnou smrtí, přičemž stopy okamžitě vedly k jedinému muži - Benasi Mikutavičiusovi (29).
Nepřibližujte se!
Policie vydala naléhavé varování, aby se k nebezpečnému mladíkovi nikdo nepokoušel přibližovat, ale veřejnost měla jiný plán. Touha po dopadení pachatele byla silnější než strach. Místo aby se lidé zamkli v bezpečí domovů, stovky se jich spojily přes mobilní aplikaci na nově založeném kanálu nazvaném Najděme vraha.
Lidová spravedlnost
Začala neúprosná štvanice. Uživatelé si v reálném čase sdíleli polohu a tipy, čímž vytvořili síť, ze které nebylo úniku. Nepomohlo ani to, že se je podezřelý pokusil zmást a převlékl se do červené bundy. Dav byl vždy o krok napřed a smyčka se v temných ulicích pomalu stahovala.
Úspěšný lov
Vše vyvrcholilo v parku u kostela, kde skupina občanů muže obklíčila a srazila k zemi. Emoce vřely a situace se na chvíli vymkla kontrole. Než dorazila policejní hlídka, někteří z přítomných si neodpustili rány a kopance, zatímco jiní se snažili lynčování zabránit. Když policisté Mikutavičiuse (29), který měl údajně lákat oběti na falešný pronájem bytu, zatýkali, měl podle svědků zkrvavený obličej. Vyšetřovatelé nakonec veřejnosti poděkovali za ostražitost, i když si lidé spravedlnost vymohli tak trochu po svém. Dav pronásledovatelů si ještě na závěr nadšeně zatleskal.
