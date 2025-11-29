Policie pátrá po Patrikovi (24) z Telče: Rodina má obavu o jeho život

Policie pátrá po čtyřiadvacetiletém Patriku Palatinusovi, který zanechal u rodičů v Telči mobilní telefon a od té doby je nezvěstný. Rodina má důvodnou obavu o jeho zdraví a život, informovali dnes policisté na síti X.

Pohřešovaný má delší světlé vlasy a modré oči. Policisté žádají veřejnost o pomoc. "Pokud muže někde spatříte, kontaktujte linku 158," uvedli.

