Sjeté letní gumy policisty šokovaly: Na Jičínsku havarovala dodávka

Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Autor: nkc - 
29. listopadu 2025
11:38

Na Jičínsku havarovala dodávka a převrátila se na bok. Policie po příjezdu zjistila, že měla letní pneumatiky v katastrofálním stavu. Řidiči se jako zázrakem nic nestalo. Policie nabádá ke zvýšené opatrnosti.

Ve středu 26. listopadu vyjížděla dopravní policie na Jičínsku k převrácené dodávce. Vozidlo značky Iveco leželo na boku u silnice, opřené o strom. Řidič (38) nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a nedokázal vozidlo korigovat.

Policie zjistila, že má vozidlo stále letní pneumatiky, navíc v katastrofálním stavu. Silnice si přitom vyžadovala zimní výbavu. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění a dechová zkouška na alkohol vyšla negativně.

S příchodem zimy je nutné dbát na zvýšenou opatrnost na silnicích a dodržovat pravidla, která mohou riziko dopravní nehody značně snížit.

Správná příprava vozidla v zimním období

Policie zveřejnila na webu několik rad, jak se chovat v zimním období. Uvedla, že je nutné používat zimní pneumatiky s minimální hloubkou desénu 4 mm a u nákladních vozidel 6 mm. Další důležitou roli hraje tlak v pneumatikách, který ovlivňuje přilnavost. Staré nebo sjeté pneumatiky mohou mít horší vlastnosti.

Chování na silnicích by mělo být podle policie přizpůsobeno viditelnosti a stavu vozovky. Každý řidič by měl brát v potaz delší brzdnou dráhu na kluzkém povrchu a držet si větší odstup od ostatních vozidel. V neposlední řadě policie uvedla, že by měl řidič před každou jízdou očistit auto od ledu a sněhu.

Video  Opilý řidič (38) boural u zastávky a zranil mladíka (18).  - Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj
Video se připravuje ...
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách
Převrácená dodávka na letních pneumatikách

Témata:
pneumatikadodávkazimní pneumatikyletní gumydezénpoliciesilniceokres JičínzimaKrálovéhradecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud