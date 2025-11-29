Sjeté letní gumy policisty šokovaly: Na Jičínsku havarovala dodávka
Na Jičínsku havarovala dodávka a převrátila se na bok. Policie po příjezdu zjistila, že měla letní pneumatiky v katastrofálním stavu. Řidiči se jako zázrakem nic nestalo. Policie nabádá ke zvýšené opatrnosti.
Ve středu 26. listopadu vyjížděla dopravní policie na Jičínsku k převrácené dodávce. Vozidlo značky Iveco leželo na boku u silnice, opřené o strom. Řidič (38) nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a nedokázal vozidlo korigovat.
Policie zjistila, že má vozidlo stále letní pneumatiky, navíc v katastrofálním stavu. Silnice si přitom vyžadovala zimní výbavu. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění a dechová zkouška na alkohol vyšla negativně.
S příchodem zimy je nutné dbát na zvýšenou opatrnost na silnicích a dodržovat pravidla, která mohou riziko dopravní nehody značně snížit.
Správná příprava vozidla v zimním období
Policie zveřejnila na webu několik rad, jak se chovat v zimním období. Uvedla, že je nutné používat zimní pneumatiky s minimální hloubkou desénu 4 mm a u nákladních vozidel 6 mm. Další důležitou roli hraje tlak v pneumatikách, který ovlivňuje přilnavost. Staré nebo sjeté pneumatiky mohou mít horší vlastnosti.
Chování na silnicích by mělo být podle policie přizpůsobeno viditelnosti a stavu vozovky. Každý řidič by měl brát v potaz delší brzdnou dráhu na kluzkém povrchu a držet si větší odstup od ostatních vozidel. V neposlední řadě policie uvedla, že by měl řidič před každou jízdou očistit auto od ledu a sněhu.
