Nebezpečný streetfood v Turecku! Matka s dětmi (†3, †6) otravu jídlem nepřežily
Čtyřčlenná turecká rodina žijící v Německu vyrazila na dovolenou zpět do domoviny. Netušila ale, že po návštěvě nebude nic jako dřív. Matku a dvě malé děti údajně otrávila typická pochoutka. Otec v nemocnici bojuje o život.
Turecká čtyřčlenná rodina z německého Hamburku vyrazila na výlet do Istanbulu, odkud pocházeli. Po příjezdu si všichni dali slávky od pouličního prodejce. Ochutnávka se jim stala osudovou. V nočních hodinách se v hotelovém pokoji, kde byli ubytovaní, odehrávalo peklo na zemi.
Začalo to silnou bolestí břicha, nevolností a zvracením. Ráno matka Cigdem zjistila, že její holčička (†3) neprojevuje známky života. Vyděšená okamžitě zavolala pomoc, ale ani malé dcerce, ani jejímu staršímu bratrovi (†6) už nedokázal nikdo pomoct, uvedl německý deník Bild.
Otce Serveta i jeho ženu Cigdem záchranáři hospitalizovali. Matka zesnulých dětí zemřela na jednotce intenzivní péče. Otec je stále v péči lékařů. Policie děsivý případ pečlivě vyšetřuje. Odebrala vzorky jídla, které bude analyzovat, a vyžádala si hotelové záznamy z kamer. Přesná příčina smrti se zatím nepotvrdila, sdílel turecký web Yeni Journal.
Slávky mohou obsahovat toxiny z bakterií a řas. Po styku s lidským organismem mohou vést k otravě, nebo dokonce k dočasné paralýze. Mezi příznaky patří křeče v břiše, průjem, nevolnost a bolest hlavy. Vážnost otravy se může lišit kus od kusu. Příznaky se projevují během pár minut, ale i několika hodin, informoval server Türkiye Today.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.