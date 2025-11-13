Pohřešovaný dlužník 17 let přežíval v divočině: Návrat do civilizace oslaví pokutou za stanování
Co se honí hlavou člověku, který se najednou vypaří jako pára nad hrncem? Dohnaly ho dluhy? Spravedlnost? Nebo hrály roli psychické problémy? Scénář jako z thrilleru zažila rodina muže, který zmizel beze stopy, byl prohlášen za mrtvého a po mnoha letech náhle „vstal z mrtvých“.
Novo Selo je malá ospalá vesnička na severu Bulharska, kam se Bojan uchýlil po rozchodu se svou tehdejší přítelkyní, která se i s jejich synem odstěhovala do Velké Británie. Bojan žil poklidným životem, vydával vlastní křížovky a našel si také práci ve skladišti s obilím, aby si trochu přivydělal. Život v Bohem zapomenuté vesničce, ale nebyl tak idylický, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Útěk před věřiteli
„Vím od jeho matky, že ho pronásledovali lidé, kterým dlužil peníze. Rozbili mu auto, aby ho vystrašili. Krátce poté zmizel,“ uvedla Mariela Jordanova, bývalá starostka Novo Sela, pro server Fakti.bg.
Její slova potvrzují i další Bojanovi známí, kteří sdělili, že se Bojan kvůli závislosti dostal do dluhové pasti a pronásledovali ho inkasní společnosti a exekutoři. Místo úhrady dluhů se Bojan rozhodl celou věc vyřešit poněkud radikálně – zmizet beze stopy! Nikomu neřekl ani slovo a vypařil se na dlouhých 17 let, kdy o sobě nepodal jedinou zprávu. Rozsáhlé mezinárodní pátrání nepřineslo jedinou stopu a Bojan byl po pěti letech prohlášen za mrtvého. A „mrtvý" by byl dodnes, nebýt jedné rutinní kontroly!
Život v divočině
Když strážci Národního parku Pirin v Bulharsku, který je turisty vyhledáván pro své majestátní hory, ledovcová jezera a zachovalé jeskyně, prováděli kontrolu v odlehlých oblastech, kde je zákázáno kempování, narazili zde na poněkud zanedbaného a agresivního muže bez dokladů, který se ukrýval pod fólií. Na místo proto přivolali policii.
K překvapení policistů šlo o muže, který zmizel už v roce 2008. „Předpokládá se, že jde o bulharského občana, pravděpodobně z města Ruse, kterého jeho rodina před lety nahlásila jako pohřešovaného,“ citoval ředitele parku Rosena Banenskiho polský deník Polsat news.
Jakmile bude jeho totožnost oficiálně potvrzena, budou mu vystaveny nové doklady a správa parku mu za jeho několikaletý špacír uloží tučnou pokutu.
