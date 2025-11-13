Zmizel Robert (48) z Vyžlovky: Po hádce odešel z domova a od té doby o sobě nedal vědět
Po hádce s rodinou odešel z domu a od té doby o sobě nedal vědět. Policie pátrá po Robertovi Š. z Vyžlovky, který zmizel už 9. listopadu. Rodina má strach o jeho život a žádá o pomoc veřejnost.
Pátrání po muži z Prahy-východ nabírá na intenzitě. Robert zmizel po rodinné hádce a už několik dní o sobě nepodal žádnou zprávu. Policie má obavy o jeho zdraví i život.
Rodina pohřešování nahlásila v pondělí 11. listopadu. Podle dostupných informací byl muž naposledy viděn v sobotu 9. listopadu v místě bydliště. Po hádce z domu odešel neznámo kam a od té doby se neozval. Nezavolal rodině, nepřišel do zaměstnání a na mobil nereaguje. Policie potvrdila, že muž v poslední době procházel těžkým obdobím.
„V současné době řeší rodinné problémy a nebyl v dobrém psychickém stavu. Je zde důvodná obava o jeho zdraví a život,“ uvedli policisté.
Robert Š. měří přibližně 180 centimetrů, je střední postavy, má modré oči a oholenou hlavu. Po těle má více tetování – na pažích, zádech, břiše i lýtkách. Naposledy měl na sobě zelenou mikinu, šusťákovou bundu, džíny a černé boty s oranžovou podrážkou.
Policie žádá všechny, kdo muže viděli nebo vědí, kde by se mohl nacházet, aby se ozvali na linku 158.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
