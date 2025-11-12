Opilec blokoval tísňovou linku: Vulgárně se dožadoval čísla na prezidenta

12. listopadu 2025
15:51

Na pořádný problém si zadělal opilec (37) z Humpolce na Pelhřimovsku. Očividně se nudil, a tak si krátil čas voláním na tísňovou linku policie. Sypal ze sebe vulgarity a dožadoval se čísla na prezidenta. Několik „bezplatných“ telefonátů ho ale může přijít pěkně draho.  

Operátor tísňové linky to od opilého muže schytal. Zjevně opilý volající si nebral servítky, byl vulgární a měl jediný cíl, získat telefonní číslo na prezidenta.

„Muž takto volal ve čtrnácti případech, i přes opakovaná upozornění, že se jedná o zneužívání tísňové linky, čehož nedbal,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

S volajícím nebyla rozumná řeč a policistům s ním záhy došla trpělivost. Sprosťáka zakrátko vypátrali a došli si pro něj. „Dechová zkouška u muže vykázala 2,54 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí.

Policisté k muži přivolali záchranáře, opilec poté skončil na záchytce. Až vystřízliví, bude mít co vysvětlovat. Za to, že zbytečně blokoval tísňovou linku, mu hrozí mastná pokuta. Ta může v přestupkovém řízení činit až 200 tisíc korun.

