Bystřické gymnázium se vyrovnává se smrtí žáka (†13): Minuta ticha, slzy na pietním místě a psychologové
Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem zasáhla smutná událost – v pondělí tam zemřel jeden ze studentů po pádu z okna. Škola zřídila pietní místo, kam mohou lidé přicházet zapalovat svíčky a vzpomínat. Starosta města Martin Horák vyzval veřejnost k úctě a zdrženlivosti. Výuka pokračuje v upraveném režimu, aby žáci měli prostor se se situací vyrovnat.
Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem, jehož žák v pondělí 20. října zemřel po pádu z okna, zřídilo pietní místo. Svíčku za chlapce může zapálit i veřejnost. Místo bude přístupné do pátku, řekl ČTK ředitel školy Libor Veselý, podle kterého je obranou proti podobným tragédiím hlavně dostupná psychologická péče. Výuka ve škole ve středu 22. října pokračuje, i když byla po poradě s odborníky upravená. Okolnosti tragické události policie prověřuje.
„Učitelé byli ráno instruováni manuálem, co mají žákům sdělovat, jak s nimi mají jednat, jak celou situaci vysvětlovat. Já jsem měl své prohlášení ve školním rozhlase s minutou ticha. Potom probíhala výuka dle rozvrhu nebo nějaké vyměněné hodiny. Učitelé měli jasný pokyn, že se nebude tlačit na výkon, nebude žádné hodnocení,“ popsal výuku Veselý.
Upravená forma vyučování má podle ředitele umožnit žákům odvést pozornost od neštěstí, ale dát jim zároveň prostor ho vstřebat. Stejně bude výuka vypadat do konce týdne. Pak budou následovat podzimní prázdniny. „Spoléháme, že by mohly celou situaci ještě víc uklidnit,“ řekl Veselý.
Ocenil práci záchranných složek, které hned v pondělí zajistily i psychologickou pomoc. Vyzdvihl rovněž profesionální přístup svých kolegů. Společně s nimi začal hned po nešťastné události jednat podle připraveného krizového plánu. „A zároveň nám okamžitou pomoc poskytl i Nadační fond Vrba. V podstatě nás tady metodicky vedl a říkal nám, jaké kroky máme udělat, jaké kroky jsou dobré pro budoucnost,“ řekl Veselý.
Tragédii podle něj šlo jen těžko zabránit. Cestou není dělat ze škol vězení s mřížemi v oknech, ale pracovat systematicky s psychologickou podporou. „Chce to podpořit wellbeing žáků, pracovat s nimi ve školách preventivně, slyšet jejich názor,“ řekl Veselý. Školního psychologa jeho gymnázium už delší dobu marně hledá, i když finance na něj díky dotaci z Evropské unie má.
Péče o duševní zdraví musí být podle ředitele žákům i pedagogům dostupná. „Není systémové, když je budu posílat někam do jiného města, nebo jim říkat, ať si to vyřídí sami. To opravdu nejde,“ dodal Veselý. Gymnázium zřizuje Kraj Vysočina. Nabízí čtyřletý a osmiletý obor. Navštěvuje ho asi 330 žáků.
K neštěstí se vyjádřilo také vedení města. „Slova nemohou vyjádřit bolest a prázdno, které tato ztráta zanechala v srdcích nejbližších. Upřímnou a hlubokou soustrast vyjadřujeme především rodině, ale také spolužákům, učitelům a všem, kterých se tato tragédie osobně dotkla. V myšlenkách jsme s Vámi,“ napsal starosta Martin Horák na sociálních sítích a vyzval veřejnost k úctě a zdrženlivosti. „Zdržme se prosím nevhodných komentářů a spekulací – bolest pozůstalých i školní komunity je obrovská a zaslouží si náš tichý respekt,“ uvedl ve svém prohlášení.
