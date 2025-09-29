Medvědice s mláďaty napadla obyvatele Jakubovan: Cesta na hřbitov málem skončila tragicky
Ve slovenské obci Jakubovany místní čelí každoročním návštěvám medvědů. Jak začne dozrávat podzimní ovoce, obří šelmy se na ně seběhnou. Tento rok sběr vedl k nešťastné události. Jeden z medvědů napadl kolemjdoucího, který skončil v péči lékařů.
Medvědice se dvěma mláďaty ve slovenských Jakubovanech v pátek večer napadla místního obyvatele cestou na hřbitov. Dotyčný potřeboval okamžitou lékařskou pomoc a byl převezen do nemocnice. Ve zprávě od obce nebylo specifikované, jestli šlo o muže, nebo ženu.
Zástupci obce místním rozhlasem pak varovali obyvatele, aby v brzkých ranních a večerních hodinách omezili pohyb venku. „Dozrávající švestky a jablka lákají medvědy do sadů. Zvyšte opatrnost při pohybu na předměstí a na okrajích obce,“ vyzvala. Zároveň prosila, aby kdokoliv, kdo medvěda uvidí, neprodleně kontaktoval policii.
Pohyb medvědů po obci není novinkou, už roky jsou k vidění stopy a známky toho, že tam byli. „Možná posledních 10 let pravidelně v tomto období na podzim scházejí k zahrádkám a ovocným stromům. Klidně i 10–15 naráz a jsou to velcí medvědi. Byla otázka času, kdy se stane něco takového,“ vypověděl jeden z místních podle deníku SME.
„Myslivecké sdružení Baranec má ve svém revíru povoleno odstřelit pět medvědů přesně definovaných parametrů, ale odstřel musí být na okraji obce. V případě přímého útoku na osobu v městské části je možné provést střelbu za zpřísněných podmínek, a odvrátit tak hrozbu smrtelného zranění,“ vysvětlil situaci starosta obce Milan Zuzaniak.
