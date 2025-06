Policie pátrá po 13letém Maxovi: Nikdy předtím neutekl!

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po třináctiletém Maxmiliánovi Korčákovi, který se po návštěvě rodiny nevrátil do školy ve Františkových Lázních.

Pohřešovaný chlapec odjel v pondělí 9. června krátce po šesté hodině ranní vlakem z Kraslic do Sokolova. Měl pokračovat vlakem do Františkových Lázní do školy, ale v Sokolově vystoupil, uvedla policie.

Naposledy byl viděn kolem 19:30 hodin ve Františkových Lázních na hřišti se svým kamarádem a jeho matkou. Na sobě měl černé kraťasy, tmavou mikinu a černé boty značky Nike. S sebou měl zelený batoh Fortnite a freestylovou koloběžku. Má hnědé rovné vlasy a hnědé oči, vysoký je asi 155 centimetrů.

Nikdy v minulosti se nestalo, že by se nevrátil do svého bydliště a byl takto nekontaktní. Mobilní telefon u sebe nemá.

Lidé, kteří pohřešovaného chlapce viděli nebo vědí, kde se nyní nachází, nebo mají jakékoli jiné informace, které mohou napomoci pátrání, mohou informace podat na kterékoliv policejní služebně nebo prostřednictvím linky 158.