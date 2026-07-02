Hasiči radí: Co dělat, když přijde superbouře? Zachránit může pár správných kroků
Začátek letošního léta přinesl rekordní vedra, vzápětí ale i sérii mimořádně silných bouřek. Obří kroupy, tisíce výjezdů hasičů, výpadky elektřiny i zásah dětí bleskem na letním táboře znovu připomněly, že počasí se může během několika minut změnit v nebezpečnou situaci. Hasiči proto radí, jak se při bouřkách chránit.
Po historické vlně veder zasáhly Česko opakovaně velmi silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru i velkými kroupami. Hasiči během několika dnů vyjížděli k tisícům událostí, odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze zatopených objektů a řešili následky výpadků elektřiny. Nejvážnější událostí se stal zásah bleskem na dětském táboře na Jindřichohradecku, po němž skončilo několik dětí i dospělý muž v nemocnici.
Meteorologové letos upozorňovali také na výskyt supercelárních bouří. Na Prachaticku navíc zaznamenali mimořádně velké kroupy o průměru až kolem 10 centimetrů, které poškodily střechy, auta i skleníky. Právě podobné situace jsou důvodem, proč hasiči pravidelně připomínají zásady bezpečného chování při bouřkách.
Kam se při bouřce schovat
Při bouřce by se lidé neměli zdržovat na volném prostranství, zejména na vyvýšených místech, v blízkosti osamocených stromů ani kovových konstrukcí. Nebezpečné je také koupání, jízda na kole nebo práce se zemědělskou technikou.
Nejbezpečnější je ukrýt se v pevné budově. Dobrou ochranu poskytuje také automobil s kovovou karoserií. Naopak otevřené přístřešky, altány nebo stany před úderem blesku nechrání. Pokud člověka bouřka zastihne ve volné přírodě a nemá možnost se schovat, měl by si dřepnout s nohama u sebe, omezit kontakt se zemí a vyhýbat se vodivým materiálům. Nikdy by si neměl lehat na zem.
Jak pomoci po zásahu bleskem
Při podezření na zásah bleskem je nutné okamžitě volat tísňovou linku 155. Zasaženému člověku je možné bez obav poskytnout první pomoc. Pokud nedýchá nebo nemá známky života, je třeba ihned zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu záchranářů.
Nepodceňujte varování
Hasiči zároveň doporučují před příchodem bouřky zajistit volně uložené předměty na zahradách a balkonech, počítat s možnými výpadky elektřiny a omezit cestování do oblastí, kde meteorologové vydali výstrahu. Vyplatí se také sledovat aktuální předpověď počasí a řídit se pokyny záchranných složek.
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