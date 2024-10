Petr roky uniká spravedlnosti: Hledají ho podle 17 let staré fotografie

Policisté hledají osm let nezvěstného Petra (52), k dispozici mají jen jeho 17 let starou fotku. (Autor: PČR)

Měl vzít přítelkyni platební kartu a vysosat jí z účtu 60 tisíc korun. Pak se po Petru Kalivodovi (52) z okresu Praha-východ slehla zem. Už osm let ho hledají policisté, pátrání je rozšířené i v rámci Schnengenu. Situace to není jednoduchá, strážci zákona mají k dispozici jen mužovu 17 let starou fotografii.