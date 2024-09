Seniorka zmizela ze zbořeného domu lidem před očima: Smetla ji rozbouřená Vidnávka

Volala na nás a najednou nebyla, řekli svědci události. Dosud ji nikdo nenašel. Obec živel zpustošil a rozdělil na dvě poloviny. Vzal s sebou i všechny mosty. Byl to masakr, vzpomínal v úterý velitel dobrovolných hasičů Rudolf Palička.

Živel vtrhl do obce v neděli ráno, chvíli poté, co voda opadla. „Ještě jsem stihl chlapům říct paráda, voda klesá. Ale za čtvrt hodiny to bylo o metr výš, za deset minut to bylo už všude,“ popsal Palička.

Dobrovolní hasiči do bezpečí evakuovali už v sobotu večer 22 důchodců, seniorka se rozhodla odejít domů bohužel v osudnou chvíli, kdy voda opadávala. „Když přišla voda, naši chlapi se k ní už nemohli dostat, voda už tady lítala tryskem do vzduchu,“ uvedl velitel.

Společně se ženou se vrátil domů i její muž, který se podle svědků chtěl vracet už v noci, v odchodu mu však v evakuačním centru zabránili. Ráno ho ale v centru už nenašli. V rozbořeném domě odmítl i záchranářský vrtulník, až po opadnutí vody jej přes lano z domu vytahovali dobrovolní hasiči.

„Chápu, že je to těžké pro všechny domov opustit, ale život je život,“ řekla starostka obce Miroslava Rybáriková. Žena se dosud nenašla, je na seznamu čtyř pohřešovaných v Olomouckém kraji.

Kromě jejich domu rozbouřená řeka smetla i před ním stojící druhý rodinný dům. Jeho majitel dnes zkázu pozoroval s pláčem, obyvatelé se však včas uchýlili do bezpečí – stržení domu pozorovali z oken protějšího objektu.

V korytě rozbouřené Vidnávky skončilo i polské osobní auto jedoucí z vrchu po stržené cestě, paradoxně až v pondělí v noci. I to zaměstnalo dobrovolné hasiče. „Nerespektovali značku, jeli rychle a skončili v korytě. Naštěstí tady byli kolegové ze žulovského a tomíkovického štábu, okamžitě naskákali do vody a vytáhli dva lidi. Poskytli jim první pomoc, poté je sanitka odvezla,“ popsala dobrovolná hasička.

Střed Kobylé nad Vidnavkou se 400 obyvateli je zpustošený, řeka rozdělila obec na dvě půlky a strhla všechny mostky. Rozdělila i dva objekty domova důchodců s téměř stovkou seniorů, kteří se nestihli včas evakuovat. Jedinou spojnicí s protějším břehem je momentálně železná lávka v havarijním stavu, s přechodem na vlastní nebezpečí.

„Trápí nás hlavně to, jak se k těm lidem naproti břehu dostat, potřebujeme zprovoznit cestu. Elektřina už nám jde, ale lidé nemají vodu, potřebujeme vodovod. Po nás je zásadní, aby přivezli armádní most, abychom se dostali na druhou stranu,“ doplnila starostka. V pondělí pomoc do obce přepravily dva vrtulníky.

Policejní prezident Martin Vondrášek v pondělí ráno v Českém rozhlase Radiožurnál uvedl, že v Kobylé nad Vidnavkou se pohřešuje senior z domu seniorů v této obci. Vedoucí tiskového oddělení z odboru hejtmana Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková ale v pondělí řekla, že kraj informaci prověřoval a žádný senior z domu seniorů v Kobylé nad Vidnavkou pohřešovaný není.