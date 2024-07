Česká chovatelka udeřila vlastního psa: Z výstavy v Maďarsku ji vyloučili a přišla o tituly

Video z incidentu vyvolalo obrovskou vlnu nevole. Zachycuje vystavovatelku, jak předvádí rozhodčí fenu v pohybu. Vystresované zvíře ale očividně nemá svůj den a neprezentuje se podle ženiných představ. Za to od ní schytá při odchodu z kruhu ránu rukou. Fenka vyjekne a další jekot se ozve i po chvíli, vše doprovází rozhořčené komentáře přihlížejících.

Video Na mezinárodní výstavě psů v Maďarsku udeřila česká chovatelka předváděnou fenku. - Facebook Russkyi-Toy International - Anett Hegedüs Video se připravuje ...

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Hanu S. pořadatelé z výstavy vyloučili a byly jí odebrány i již získané tituly. „Výbor rozhodl, že chování vystavovatele je naprosto v rozporu s našimi současnými pravidly, etickými normami a požadavky na dobré životní podmínky zvířat,“ uvedla výstavní komise na sociální síti s tím, že bude o incidentu informovat i Českomoravskou kynologickou unii.

Na incident reagoval i spolek Klub Ruský toy ČR. „Chování této vystavovatelky je otřesné, neslučitelné s welfare. Je mi velice líto této mladé fenky, jak se ona musí cítit, vždyť vůbec netuší, za co byla trestána!!! Nechtěla bych být psem v této rodině,“ uvedla místopředsedkyně klubu Václava Rybárová s tím, že vystavovatelka není členkou klubu a je dobře, že se její chování řešilo hned na výstavě.

Chovatelka: Lehce jsem ji plácla...

Vysvětlení poskytla Blesku i hlavní aktérka videa Hana S., která je podle svého vyjádření na pokraji zhroucení. „To video vypadá hrozně, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Fence Galatei vyloženě nesedlo kolečko. Potáhla jsem ji, ale vodítko měla volné. Když ji zvedám ze země, vždycky si lehne. Byla totálně vystresovaná. Ano, lehce jsem ji plácla, aby vůbec začala vnímat, že je u mě v náručí. Byla mimo,“ řekla chovatelka.

Postěžovala si i na vlnu kritiky, která se na ni snesla. „Nevěděla jsem, jestli mi nepropíchají pneumatiky a jestli vůbec psychicky zvládnu zpět těch 600 kilometrů. Pro ty, co mě neznají a posuzují jen podle videa, mohou být rozhořčení. Nikoho ale nezajímalo, co to udělá se mnou a mými psy. Lidé vyhrožují nejen mně, ale i mým dětem a mojí mamince,“ uvedla chovatelka. Ta teď na sociální síti schytává vulgární komenty. „Ostatní, mnohem horší, předávám policii,“ dodala.