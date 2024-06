Smutný pohřeb Jany (†55), která zahynula při nehodě vlaků: Otevřená rakev a vzlykající maminka

Na rozloučení v obřadní síni v Kapli sv. Kříže na trutnovském hřbitově dorazilo asi sto lidí. Řada přijela i ze Slovenska, včetně Janiných rodičů, kteří žijí až ve východoslovenském Humenném. Do síně vstupovali mnozí již asi půlhodinu před obřadem. Než usedli, za tónů varhan přistupovali k otevřené rakvi, aby zesnulou ženu, matku již dospělé dcery a syna a babičku vnoučka Patrika, pozdravili. Její vzlykající matku museli příbuzní podpírat.

Obřad v češtině i slovenštině

Na obřadu zněla píseň Znova sa ma dotkni od Elánu, V slepých uličkách od Mira Žbirky, a když rakev na katafalku sjížděla dolů, hrála skladba Pohľad pre bohov od Adama Ďurica. Smuteční řeč měl farář, který vzpomínku na život Jany H. četl ve slovenštině a duchovní část vedl v češtině „Velkou vášní Jany byla móda. Byla skvělou kuchařkou, milovala hudbu a umění,“ zaznělo z úst kněze.

Poslední místo ve vlaku

Jana H. jela osudným rychlíkem z Prahy do ukrajinského Čopu 5. června za rodiči do východoslovenského Humenného. Naposledy se s nimi viděla pár týdnů před cestou na pohřbu svého bratra Radoslava, který zahynul v Humenném při čelním střetu aut. „Poradila jsem jí, ať si vždy kupuje místo v ženském kupé, a jinak to nebylo ani při této cestě. Lístky jí koupil syn. Našel jedno z posledních míst, kde byla s dalšími třemi ženami,“ uvedl slovenskému deníku Nový čas Janina matka.

Smrt ukrajinských kamarádek

Vedle Jany H. zahynula ve spacím vagonu ještě jedna Slovenka a Ukrajinka Hanna (†69) se svojí podobně starou krajankou kamarádkou Rimmou. Hanna byla válečnou uprchlicí z Charkova a žila v Popradu. Rimma za ní pár dní před železničním neštěstím z Ukrajiny přijela na návštěvu a vlakem se vracely z Prahy, kam ji Hanna vzala na výlet. Údajně spočinou spolu v hrobě v rodné Ukrajině.

Zastavil, ale bylo pozdě

K železniční nehodě došlo 5.června v noci na železniční zastávce v centru Pardubic. Strojvedoucí expresu RegioJetu z Prahy do ukrajinského Čopu, minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Strojvedoucí rychlíku si chybu uvědomil, začal brzdit a vlak s 380 pasažéry zastavil. Bylo ale pozdě a došlo k čelnímu střetu. Na vlacích a trati vznikla škoda přes 110 miliónů. Nehoda se 4 oběťmi a 27 zraněnými vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti.