Stefanie (17) a Jasmínka (2 měs.) zmizely: Mladičkou mámu s dcerkou hledají policisté

Policisté hledají Stefanii (17), nevrátila se s dcerkou (2 měs.) do zařízení pro mládež na Pelhřimovsku. (Autor: PČR)

Zem se slehla po sedmnáctileté Stefanii Stojkové z Černovic na Pelhřimovsku. Dívka s malou dcerkou se nevrátila do zařízení pro mládež. Dosavadní pátrání výsledek nepřineslo, policisté se proto obracejí s žádostí o pomoc na veřejnost.

Stefanie si vyšla s dvouměsíční Jasmínkou minulý pátek na procházku. V domově pro mládež, kde v současné době s dcerkou žije, pak na obě čekali marně. Mladá matka se nevrátila. „Do současné chvíle o sobě nepodala žádnou zprávu,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Po obou zmizelých začali pátrat policisté. „Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet. Hledali dívku u jejích známých, kamarádů i dalších místech, na která má vazbu,“ popsala mluvčí. Vše zatím bez výsledku.

Pohřešovaná Stefanie je štíhlá, vysoká přibližně 160 centimetrů. Má dlouhé hnědé vlnité vlasy. Oblečená byla do jarní khaki bundy, šedých upnutých riflí a obuté měla černé botasky. „Mohla by se pravděpodobně pohybovat na Kroměřížsku nebo Brněnsku. Nelze ale vyloučit, že by se mohla nacházet na jiném místě republiky,“ dodala Kroutilová.

Malou Jasmínku vezlo děvče v hlubokém kočárku béžové barvy. Policisté žádají všechny, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaná dávka s dítětem mohla nacházet, ať volají na linku 158.