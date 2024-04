To byla koleda! Prchající zloděj kradené šperky trousil cestou

Muž vyrazil na Velikonoční pondělí do obchodního centra v Novém Hradci Králové. Jednotlivé krámky sice měly zavřeno, to mu ale nevadilo. Naopak. Hrálo mu to do karet.

Video Policisté hledají muže, který na Velikonoční pondělí v Hradci Králové ukradl v obchodním centru plato šperků. - PČR Video se připravuje ...

„Z uzamčeného výkladního pultu odcizil krátce po 13. hodině plato s různými přívěsky ze stříbrného kovu,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová. S kořistí se zloděj snažil co nejrychleji zmizet.

„Plato schoval pod košili a dal se na útěk, při kterém však téměř polovinu přívěsků vytratil,“ dodala Kormošová. Škoda se vyšplhala na 60 tisíc kroun. Nenechavce při jeho eskapádě zachytily bezpečnostní kamery.

Policisté by s mužem rádi mluvili. Zatím ale nevědí, o koho se jedná. Žádají proto o pomoc veřejnost. „Kdo muže pozná, ať volá linku 158,“ doplnila policejní mluvčí. Hrozí mu až dva roky v base.