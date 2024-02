Policie prosí o pomoc při pátrání po Marii z Ústí: Odešla z nemocnice, může jí jít o život!

Tepličtí policisté hledají ženu, která odešla v pondělí z nemocnice. Pohřešovaná se do současnosti nevrátila, a to ani do svého bydliště v Ústí nad Labem. Kriminalisté se domnívají, že je ohroženo její zdraví nebo život, který chtěla ukončit. O pomoc se o obracejí na veřejnost. Informoval o tom ve čtvrtek na webu policejní mluvčí Václav Krieger.