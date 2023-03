Marek s Michaelou skočili z okna, Šimonka (†9) někdo ubodal: Uznávaný vědec přišel o děti i vnoučka!

Jak uvedl slovenský deník Plus Jeden Deň, policie stále netuší, co se vlastně v osudný den v bytě událo. Jisté je jen to, že z paneláku postupně vyskočili muž a po něm i jeho sestra. Když posléze strážci zákona do bytu násilím vnikli, naskytl se jim strašný pohled. Na zemi ležel ubodaný devítiletý chlapec.

Michaela pracovala v zařízení Centre Memory, které spoluzakládal její otec Michal. Jde o ve světě uznávaného vědce a neurologa. Zakládal také Neuroimunologický ústav SAV a Slovenskou Alzheimerovou společnost. Život zasvětil hledání léku právě na Alzheimerovu nemoc.

Na zesnulou Michaelu kolegové vzpomínají v dobrém. „Pracovala tu několik let, nebyly s ní žádné problémy. Měla hodně klientů, u kterých byla velmi oblíbená. Odešla zhruba před třemi lety do jiného zařízení, ale ne proto, že by měla nějaké problémy. My jsme mladý kolektiv, ona byla od nás trochu starší,“ uvedla pro Nový Čas ředitelka zařízení, ve kterém Michaela pracovala.

Policie k případu zatím mnoho informací neposkytla. Jedna z vyšetřovacích verzí pracuje s teorií, že muž zavraždil chlapce a následně vyskočil z okna. Když mužova starší sestra zjistila, co se přihodilo, rozhodla se si také vzít život. Případ je nicméně stále na počátku vyšetřování.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.