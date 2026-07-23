Svět šokovaly strašlivé vraždy malých dětí z rukou na první pohled nevinných chův. Ty bohužel neváhaly přistoupit k naprosto šíleným metodám. Uzbecká chůva Gjulčehra Bobokulová holčičce Nastěnce uřízla hlavu a pak s ní mávala před policisty. Agnes Wongová ve Velké Británii zase před smrtí malého Huga příšerně mučila.
Nejhorší chůvy všech dob: Bobokulová Nastěnce uřízla hlavu, Wongová Huga nelidsky mučila!
1.Louise Woodwardová
Dětské chůvě Louise Woodwardové bylo pouhých devatenáct let, když byla shledána vinnou z vraždy osmiměsíčního chlapečka Matthewa Eappena. Žena v roce 1997 pracovala jako au pair pro jeho rodiče ve Spojených státech.
Podle deníku Daily Mail hoch zemřel na drastická poranění mozku. Ukázalo se, že Woodwardová s chlapečkem silně třásla, což vedlo k jeho smrti. Žena nicméně vždy tvrdila, že je nevinná. Stojí si za tím, že Matthewa nalezla v bezvědomí v kolébce a za jeho smrt vinu nenese.
Lékaři nicméně přišli s informacemi, že hoch utrpěl zlomeninu lebky, frakturu zápěstí a vnitřní krvácení. Dítě zemřelo za pouhých šest dní v nemocnici. Ženino odsouzení za vraždu druhého stupně bylo i tak zredukováno na neúmyslné zabití a po 278 dnech za mřížemi byla propuštěna. Případ vyvolal vlnu diskuzí nejen v USA, ale i po celém světě.
2.Betty Smitheyová
Američanka Betty Smitheyová hlídala v roce 1963 patnáctiměsíční holčičku Sandy Gerberickovou. Matka dítěte Erma právě připravovala snídani, když přiběhl její šestiletý syn. „Mami, Sandy je mrtvá,“ křičel na ni. Jak se ukázalo, holčičku chůva uškrtila.
„Myslím, že jsem tomu dítěti ublížila, asi jsem použila punčochu,“ sdělila krátce poté Smitheyová policistům. Byla umístěna do věznice v okrese Pima, kde se neúspěšně pokusila zabít. „Je mi líto, co se stalo,“ naříkala poté u soudu. „Jediné, co mohu udělat, je pokusit se ze sebe udělat lepšího člověka,“ vysvětlovala podle deníku Daily Mail.
Vražedkyně si nakonec ve vězení odseděla 49 let. V roce 2012 byla propuštěna. Tehdejší guvernér státu Arizona jí udělil milost. Členové arizonského výboru pro podmínečné propuštění se posléze shodli, že už není tou samou ženou, která v roce 1963 vraždila. „Mám obrovské štěstí,“ radovala se prošedivělá žena, když opustila brány vězení.
3.Gjulčechra Bobokulovová
Osmatřicetiletá uzbecká vražedkyně Gjulčechra Bobokulová šokovala celý svět. V Rusku dítěti, které měla hlídat, uřízla hlavu! Když pak na stanici metra policejní hlídka vyzvala podezřelou ženu k předložení průkazu totožnosti, před očima šokovaných kolemjdoucích vyjmula z tašky hlavu mrtvolky a křičela, že dítě zavraždila. Hrozila, že se vyhodí do povětří.
Brutální vražda vyvolala velkou pozornost ruských médií a podle některých komentářů i zvýšené riziko násilností proti muslimům. Bobokulová se svými postoji netajila, v době vraždy měla na sobě muslimský šátek hidžáb a vykřikovala údajně Allahu akbar (Alláh je veliký)
U výslechu později Bobokulová uvedla, že zabíjela kvůli tomu, že si její exmanžel našel novou ženu. S vraždící Uzbečkou se přitom nedávno rozvedl po dvanáctiletém manželství muž a vykopl ji na ulici. Ona se přestěhovala do Ruska, kde si našla práci jako chůva. Bobokulovou soudy poslaly na povinnou psychiatrickou léčbu do nemocnice. Podle lékařů trpěla paroxysmální paranoidní schizofrenií a byla zradikalizovaná.
4.Yoselyn Ortegová
Chůva Yoselyn Ortegová měla hlídat děti bohatého amerického páru Krimových. Došlo ale k naprosto otřesnému činu. Žena malého Lea a Lulu v říjnu 2012 v manhattanském apartmánu ubodala. Jejich znetvořená těla pak vhodila do vany. Na situaci je ještě děsivější to, že dítka našla v koupelně jejich matka.
Ortegová posléze u soudu tvrdila, že ji k činu vybídl ďábel. „Žádám o velké odpuštění,“ prosila. Úřady se s ní ale nepáraly. Jak informoval server BBC, byla odsouzena na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění na svobodu.
5.Elzbieta Plackowská
Američanka Plackowská se měla v roce 2012 starat o pětiletou Olivii na předměstí Chicaga. Do domu vzala i svého sedmiletého syna. Podle žalobců jednoho večera žena řekla dětem, aby se připravily do postele. Ty ale místo toho začaly na posteli skákat. Plackowská zareagovala naprosto nepochopitelně. Vzala nůž a sedmiletého Justina I s pětiletou Olivii bodla. Poté zavraždila i dva rodinné pejsky.
Prokuratura uvedla, že Plackowská poté odjela k rodinnému příteli domů. Byla zatčena a 1. listopadu 2012 stanula před vazebním soudem. Obžaloba i obhajoba se shodly, že jde o jeden z nejděsivějších zločinů, jaké kdy přítomní viděli. Soud nakonec poslal vražedkyni do vězení na doživotí, informovala americká televize ABC7.
6.Agnes Wongová
Malajsijka Agnes Wongová byla v roce 2008 uvězněna na pět let za brutální zabití batolete, o které se měla starat v Anglii ve městě Salford. Nebohého kojence Huga žena chytla vzhůru nohama za kotníky a rozbila mu hlavu. Chlapeček zemřel na poranění mozku.
Hoch si ještě předtím vytrpěl strašné mučení. Wongová ho podle deníku Daily Mail trýznila fénem a bila pravítkem tak silně, že prasklo. Hugo zemřel v lednu 2007, den poté, co byl v bezvědomí převezen do nemocnice, kde podstoupil neodkladnou operaci.
Byl zasažen takovou silou, že se mu v lebce posunul mozek a měl vnitřní krvácení. Lékaři také našli na jeho těle stopy po kousnutí a popáleninách. Wongová vraždu u soudu popírala. Soud ji i přesto uznal vinnou, ale dostala pouhých pět let ve vězení. Nakonec si odseděla pouze dva a půl roku. Případ ve společnosti vyvolal vlnu pobouření.
7.Galerie
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