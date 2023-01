Máriu obvinili z vraždy manžela: Juraje (†38) prý zabodla ranou do srdce! Syn Mirek (12) se ho snažil marně oživit

Slovenští kriminalisté obvinili z vraždy 34letou Máriu z Handlové, která jednou ranou nožem měla zabít svého muže Juraje! Toho na zemi v kaluži krve našel jeho nevlastní syn Mirko (12), který mu zavolal pomoc. Kolik Márii hrozí let ve vězení?

K otřesné vraždě došlo ke konci ledna v obci Handlová na Slovensku. Sedmnáctitisícové město leží nedaleko Bánské Bystrice. Mária (34) měla podle Čas.sk svého muže Juraje (†38) bodnout jednou ranou nožem do srdce.

Juraj, se kterým se znali necelý rok, následně svým zraněním podlehl. Podle webu mu chtěl ještě pomoci jeho nevlastní syn Mirko (12). Jako jediný zraněnému zavolal pomoc. Mezitím byla jeho máma Mária silně opilá, chvíli po příjezdu policie byla zadržena.

„Vyšetřovatel Krajského ředitelství PZ v Trenčíně vznesl obvinění 34leté ženě z obzvláště závažného zločinu vraždy. Zároveň zpracoval podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. O tom, zda bude stíhána vazebně, rozhodne soud,“ popsala serveru mluvčí policie Katarína Kuzmová. Pokud bude obviněna, může si za vraždu odsedět až 25 let vězení.

Na místo činu dorazil i její bývalý muž Oto, který uvedl, že se pokusila zabít i jeho! Jednou přišel z práce a svou ženu našel opilou. Chvíli na to sebrala nůž a chtěla ho bodnout do srdce. „Stihl jsem se otočit tak, že mě bodla do ruky a hlavy,“ popsal. Pak z domu utekl, naštěstí ho na ulici našla náhodou projíždějící hlídka policie. Po tomto otřesném činu se rozvedli.