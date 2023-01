Krásky Playboye, které skončily za mřížemi! Jedna Playmate dokonce bručí za pokus o osvobození Krejčíře z vězení

Ďáblice z andělskou tváří? Blondýnka Kelsey Turnerová kdysi pózovala pro časopisy Playboy a Maxim. Turnerová pode informací britského deníku The Sun randila s Jonem Kennisonem, ale zároveň se scházela s psychiatrem Thomasem Burchardem, který byl údajně jejím „sugar daddym“.

Jednasedmdesátiletý Burchard Turnerové platil nájem. Pak ale zničehonic přestal platit. Právě to měl být motiv vraždy. Burcharda blondýnka s Kennisonem ubila k smrti basebollovou pákou. Jeho zkrvavené tělo následně naložili do auta a odvezli ho do pouště za Las Vegas. Auto i s tělem tam nechali a utekli pryč. Nicméně policie je nakonec zadržela.