Neviděli jste ho? Kristián (18) z Chocně s poruchou autistického spektra může být dezorientovaný

Naposledy byl viděn s matkou dnes ráno kolem 6:00 v místě bydliště v Chocni. S kamarádem odešel na vlak a společně odjeli do Uherska na Pardubicku, kde měli přesednout na autobus do Chroustovic, kam chodí do školy. V Uhersku se ale jejich cesty rozešly, chlapec do školy už nedojel.

Mladík měří 185 centimetrů, je hubený, má tmavé krátké vlasy a malý knír pod nosem. Na sobě měl tmavé rifle, tmavou bundu a černé botasky, černý batoh s červeným nápisem.