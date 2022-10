Neviděli jste je? Policie pátrá po Elišce (13) a Kubovi (7) z Hradce Králové, odešli z domu!

Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání po dvou dětech z Hradce Králové. Eliška (13) a Jakub (7) v neděli mezi druhou a třetí hodinou odešli ze svého bydliště. Od té doby je nikdo neviděl.

Třináctiletá Eliška je střední postavy a měří asi 155 centimetrů. Na sobě by měla mít černou bundu s šedým límcem, tyrkysové boty a kalhoty. Sedmiletý chlapec slyší na jméno Jakub. Ten je hubený, měří asi 140 centimetrů. Oblečen by mě být do černé kšiltovky, modré bundy černozelených bot a kalhot, u kterých není známa barva.

Obě děti by s sebou měly mít zabalené věci a kartičku na MHD.

„V současné době není známo, kam mohly děti jít. Pokud by je někdo spatřil, nebo měl jakékoli informace, kde by se mohly nacházet, ať kontaktuje linku 158,“ prosí o pomoc policie.