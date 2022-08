Krásná Felicitas vlastnoručně uškrtila 40 nemluvňat. Jak dopadla?

Winnie Ruth Judd bylo teprve 26 let, když vystoupila v Hollywoodu na vlakovém nádraží zraněná a se dvěma kufry. Z toho jednoho odkapávala krev. Než stačila přijet hlídka, mladá Winnie utekla.

