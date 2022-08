Ústecký kraj chce přispět dobrovolným hasičům, kteří zasahují v Českém Švýcarsku již desátý den u lesního požáru, na nákup nové techniky. Zřejmě v září by podle hejtmana Jana Schillera (ANO) měli zastupitelé schvalovat dar pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, půjde asi o miliony korun.

„Spíš to budeme řešit tak, že přispějeme na vybavení a možná náhradu škod, kterou tam na vybavení budou mít, to bude docela hodně peněz," uvedl Schiller. „Bude to dar, který jim dáme, aby mohli nakoupit to, co budou potřebovat, a nebo možná rozšíříme příspěvky, které jim dáváme každý rok. Těch cest je víc a ještě nevíme, jakou zvolíme," doplnil hejtman. Vedení kraje se podle něj nebrání ani případným finančním odměnám.